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نصر الله: لا خلايا لحزب الله في فينزويلا

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من Naharnet Newsdesk 19:35 ,2019 شباط 16
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نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله التصريحات الاميركية عن وجود خلايا للحزب في فنزويلا او في اميركا الجنوبية.

وقال "حزب الله ليس لدبه اي تنظيم في الخارج"، معربا عن تضامنه مع

فنزويلا في وجه الهجمة الأمريكية عليها.

وقال "الجماعات التكفيرية والأنظمة الخليجية أدوات بيد الولايات المتحدة وإسرائيل... يتصورون أن سر القوة في السلاح أو المال"... عندما ينظر الأمريكي ومعه الإسرائيلي من الطبيعي أن يكونوا منزعجين وقلقين سواء من قوة إيران او الانتصار في العراق وسوريا وقوة المقاومة والثبات في فلسطين والبحرين والصمود في اليمن".

وتابع قائلا "الإسرائيليون لا يثقون بجيشهم بينما نحن نثق بالمقاومة.. هم واثقون أن المقاومة قادرة على الدخول إلى الجليل ولا يثقون أن جيشهم قادر على الدخول لجنوب لبنان"، مشيرا إلى وجود كلام داخل الجيش الإسرائيلي بعدم جهوزيته لخوض حرب جديدة وخصوصا قواته البرية.

وبين في سياق حديثه أن حزب الله ازداد قوة وأن إسرائيل تعرف ذلك، متابعا بالقول إن كل محور من محاور المقاومة اليوم يملك من الإمكانات أكثر مما كانت تملكه كل المقاومة في العام 2000.

وذكر في كلمته أن الولايات المتحدة وإسرائيل فعلتا كل مابوسعهما على مدى سنوات، والمقاومة كانت تزداد قوة في لبنان والمنطقة.

مصدراسوشيتد برسنهارنت
لبنان
التعليقات 8
Thumb eagledawn 18:55 ,2019 شباط 16

The day this evil iranian sectarian terrorist is brutally and violently murdered is the day we celebrate our true independence.

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Thumb s.o.s 19:43 ,2019 شباط 16

الله اكبر

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Thumb chrisrushlau 19:27 ,2019 شباط 17

"The fool says in his heart, 'There is no God.'" Psalm 14.

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Thumb eagledawn 18:55 ,2019 شباط 16

Great picture, this terrorist looks like an unwashed mafioso ( Huthi), and that's closer to his true character than the religious uniform he dishonored and desecrated for decades.

As to his speech: nice cartload of BS.

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Thumb lubnani.masi7i 19:01 ,2019 شباط 16

Hezbollah also denied having terrorists in Iraq, Syria and Yemen. So what's new. Lying is a way of life for this criminal.

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Thumb s.o.s 19:45 ,2019 شباط 16

They lied about blowing up the bus of Israeli tourists in Burgas, Bulgaria ... the Thai connection, plus the triple State drug dealers from the Iguazu region. They’re born liars and they practice very young with their takiyyism.

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Thumb warrior 03:24 ,2019 شباط 17

Lying and Deceit are fundamental to this terrorist's non-religion.

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Thumb justin 08:25 ,2019 شباط 17

Nasrallah said in a speech Saturday that his Iran-backed group is in "solidarity with the political leadership and state of Venezuela against the American aggression."

The same leadership that bankrupted the country and starved its people.

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