نصر الله: لا خلايا لحزب الله في فينزويلا

نصر الله: لا خلايا لحزب الله في فينزويلاRead this story in English
نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله التصريحات الاميركية عن وجود خلايا للحزب في فنزويلا او في اميركا الجنوبية.
وقال "حزب الله ليس لدبه اي تنظيم في الخارج"، معربا عن تضامنه مع
فنزويلا في وجه الهجمة الأمريكية عليها.
وقال "الجماعات التكفيرية والأنظمة الخليجية أدوات بيد الولايات المتحدة وإسرائيل... يتصورون أن سر القوة في السلاح أو المال"... عندما ينظر الأمريكي ومعه الإسرائيلي من الطبيعي أن يكونوا منزعجين وقلقين سواء من قوة إيران او الانتصار في العراق وسوريا وقوة المقاومة والثبات في فلسطين والبحرين والصمود في اليمن".
وتابع قائلا "الإسرائيليون لا يثقون بجيشهم بينما نحن نثق بالمقاومة.. هم واثقون أن المقاومة قادرة على الدخول إلى الجليل ولا يثقون أن جيشهم قادر على الدخول لجنوب لبنان"، مشيرا إلى وجود كلام داخل الجيش الإسرائيلي بعدم جهوزيته لخوض حرب جديدة وخصوصا قواته البرية.
وبين في سياق حديثه أن حزب الله ازداد قوة وأن إسرائيل تعرف ذلك، متابعا بالقول إن كل محور من محاور المقاومة اليوم يملك من الإمكانات أكثر مما كانت تملكه كل المقاومة في العام 2000.
وذكر في كلمته أن الولايات المتحدة وإسرائيل فعلتا كل مابوسعهما على مدى سنوات، والمقاومة كانت تزداد قوة في لبنان والمنطقة.
The day this evil iranian sectarian terrorist is brutally and violently murdered is the day we celebrate our true independence.
"The fool says in his heart, 'There is no God.'" Psalm 14.
Great picture, this terrorist looks like an unwashed mafioso ( Huthi), and that's closer to his true character than the religious uniform he dishonored and desecrated for decades.
As to his speech: nice cartload of BS.
Hezbollah also denied having terrorists in Iraq, Syria and Yemen. So what's new. Lying is a way of life for this criminal.
Nasrallah said in a speech Saturday that his Iran-backed group is in "solidarity with the political leadership and state of Venezuela against the American aggression."
The same leadership that bankrupted the country and starved its people.