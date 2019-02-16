نصر الله: لا خلايا لحزب الله في فينزويلا

نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله التصريحات الاميركية عن وجود خلايا للحزب في فنزويلا او في اميركا الجنوبية.

وقال "حزب الله ليس لدبه اي تنظيم في الخارج"، معربا عن تضامنه مع

فنزويلا في وجه الهجمة الأمريكية عليها.

وقال "الجماعات التكفيرية والأنظمة الخليجية أدوات بيد الولايات المتحدة وإسرائيل... يتصورون أن سر القوة في السلاح أو المال"... عندما ينظر الأمريكي ومعه الإسرائيلي من الطبيعي أن يكونوا منزعجين وقلقين سواء من قوة إيران او الانتصار في العراق وسوريا وقوة المقاومة والثبات في فلسطين والبحرين والصمود في اليمن".

وتابع قائلا "الإسرائيليون لا يثقون بجيشهم بينما نحن نثق بالمقاومة.. هم واثقون أن المقاومة قادرة على الدخول إلى الجليل ولا يثقون أن جيشهم قادر على الدخول لجنوب لبنان"، مشيرا إلى وجود كلام داخل الجيش الإسرائيلي بعدم جهوزيته لخوض حرب جديدة وخصوصا قواته البرية.

وبين في سياق حديثه أن حزب الله ازداد قوة وأن إسرائيل تعرف ذلك، متابعا بالقول إن كل محور من محاور المقاومة اليوم يملك من الإمكانات أكثر مما كانت تملكه كل المقاومة في العام 2000.

وذكر في كلمته أن الولايات المتحدة وإسرائيل فعلتا كل مابوسعهما على مدى سنوات، والمقاومة كانت تزداد قوة في لبنان والمنطقة.