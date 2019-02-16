اعتذار حزب الله يلقى ترحيبا من الحلفاء والخصوم

لاقى الاعتذار الذي قدمه حزب الله على لسان النائب محمد رعد عن كلام زميله في كتلة "الوفاء للمقاومة" نواف الموسوي بحق الرئيسين ميشال عون وبشير الجميل ردود فعل إيجابية من الحلفاء والخصوم.

وكتب النائب هادي حبيش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الاعتذار جرأة"، مضيفا حزب الله.

وامس خلال الجلسة الاخيرة لمناقشة البيان الوازري، سُجِّل رد لافت من النائب آلان عون في الجلسة، بشكل غير مباشر على كلام حليفه، بالتأكيد على أن "الرئيس ميشال عون وصل من خلال عملية سياسية صرف، لم يكن لأي سلاح أو بندقية دور فيه".

ورأى "أي تعرّض لمقدّسات بعضنا البعض هو مسّ بالوحدة الوطنية، ويتجاوز قضية حزب سياسي إلى قضية مجتمع بكامله".

كذلك كتب النائب نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إذا كان الاعتذار عن الخطأ فضيلة، فالاعتراف بشهداء بعضنا البعض وطنية".

ومع انطلاق جلسة المناقشة بعد الظهر، سجل اجتماع بين نواب من "الكتائب" و"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" ليعود بعده النائب رعد ويطلب الإذن بالكلام من رئيس مجلس النواب نبيه بري، قارئاً كلمة مكتوبة جاء فيها: "في جلسة أول من أمس حصل للأسف سجال غير مرغوب به بين بعض الزملاء، وانطوى على كلام مرفوض صدر عن انفعال شخصي من أحد إخواننا في الكتلة، وتجاوز الحدود المرسومة للغتنا المعهودة في التخاطب والتعبير عن الموقف، أستميحكم عذراً في بداية هذه الجلسة، وأطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب هذا الكلام، وشكراً"، ليعلو بعدها التصفيق في القاعة.

ولاحقاً، أعلن نائب رئيس "حزب القوات" جورج عدوان، أنه هو من قام بمبادرة التهدئة عبر اتصاله يوم الأربعاء بوزير الخارجية جبران باسيل والنائب سامي الجميل، داعياً إياهما إلى اللقاء، ومن ثم أبلغه النائب رعد بأنه سيكون لهم موقف باسم الكتلة، وأطلعهم عليه مسبقاً.

وفي جلسة المناقشة يوم الأربعاء، كان الموسوي قد علَّق على كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، معتبراً أن الرئيس ميشال عون "وصل إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة التي تشرف كل لبنان، ولم يصل عبر الدبابة الإسرائيلية"، ما استدعى تدخلاً ورداً من النائب نديم الجميل.

يذكر انه مع انطلاق جلسة المناقشة بعد الظهر، سجل اجتماع بين نواب من الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ليعود بعده النائب رعد ويطلب الإذن بالكلام من رئيس البرلمان نبيه بري، قارئاً كلمة مكتوبة جاء فيها: "في جلسة أول من أمس حصل للأسف سجال غير مرغوب به بين بعض الزملاء، وانطوى على كلام مرفوض صدر عن انفعال شخصي من أحد إخواننا في الكتلة، وتجاوز الحدود المرسومة للغتنا المعهودة في التخاطب والتعبير عن الموقف، أستميحكم عذراً في بداية هذه الجلسة، وأطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب هذا الكلام، وشكراً"، ليعلو بعدها التصفيق في القاعة.

ولاحقاً أعلن نائب رئيس "حزب القوات" جورج عدوان، أنه هو من قام بمبادرة التهدئة عبر اتصاله يوم الأربعاء بوزير الخارجية جبران باسيل والنائب سامي الجميل، داعياً إياهما إلى اللقاء، ومن ثم أبلغه النائب رعد بأنه سيكون لهم موقف باسم الكتلة، وأطلعهم عليه مسبقاً.