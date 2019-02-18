ولي العهد السعودي يبرم اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في باكستان

ولي العهد السعودي يبرم اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في باكستانRead this story in English
أبرم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأحد في باكستان في إطار جولة آسيوية تشمل الهند والصين، مجموعة اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار. وقد استُقبل بن سلمان في قاعدة جوية قرب إسلام أباد بـ21 طلقة نارية تحية ولقي حفاوة كبيرة من طرف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد الجيش، وفُرش له السجاد الأحمر.
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وقعت السعودية الأحد مجموعة من سبع اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في باكستان، إضافة إلى مذكرات تفاهم، في بداية جولة آسيوية يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان وتشمل أيضا الهند والصين. وشملت هذه الاتفاقيات عدة مجالات منها قطاعات النفط والطاقة والتنمية، كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية ("واس").
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية الاثنين إن الرئيس عارف ألفي سيقلد بن سلمان "وسام باكستان"، وهو أرفع وسام مدني في البلاد.
واستُقبل ولي العهد السعودي بـ21 طلقة نارية تحية ولقي حفاوة كبيرة من طرف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد الجيش قمر جاويد باجوا، وقد فُرش له السجاد الأحمر واستعرضت ثلة من حرس الشرف في قاعدة جوية قرب إسلام أباد.
وشكر عمران خان لحليفته الرياض دعمها، قائلا إن "علاقات باكستان والسعودية بلغت مستوى غير مسبوق". من جهتها أعلنت وكالة الأنباء السعودية ("واس") أن ولي العهد "استعرض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان" خلال لقاء مع رئيس وزرائها، مضيفة أن الرجلين بحثا "آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".
وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في أجواء من التوتر الإقليمي الشديد، إذ تتهم الهند وإيران إسلام أباد بالتورط في هجومين انتحاريين أسفرا عن سقوط قتلى خلال الأسبوع الجاري على أراضي الدولتين، فيما رفضت إسلام آباد الأحد ما أسمتها "الادعاءات العبثية" التي أطلقتها نيودلهي، مؤكدة رغبتها في "تطبيع العلاقات مع الهند".
وسيتوجه ولي العهد السعودي بعد باكستان إلى الهند حيث سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويناقش مسألة النفط مع وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان. وسيزور الصين الخميس والجمعة.
Analysts have said the tour is part of a Gulf pivot to rising Asia as a growing oil market, but also a timely demonstration to the West that MBS is not an international pariah.
What Analysts and who are they? LOL
I am sure that Iran will view this investment in the light of the recent attack on the revoluterionary guard by a group that the regime in Teheran considers to be controlled by Pakistan. And they are probably right. What else do they expect after stirring up trouble in Yemen for many years now.
I guess the Balouchis will be more motivated than ever to harass the filthy Iranian Revolution Guards, giving them a taste of their own medicine.
Listen to this racist talk loool not only is he a hypocrite but now claims himself a poet too. "The faster racism goes, the faster it wears itself out" go wash your feet and pray ya ali...