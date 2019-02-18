غريب في سوريا وملف النازحين على الطاولة

توجه وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى دمشق صباح اليوم الاثنين، تلبية لدعوة رسمية من وزير الادارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف.

واكد غريب أن الزيارة الاولى تأتي للبحث في ملف النازحين السوريين في لبنان.

وتأتي زيارة الغريب الى سوريا وسيط انقسام في الموقف اللبناني حول العودة "الطوعية" أو "الامنة" للنازحين الى بلدهم، ففيما أعلن وزير الخارجية جبران باسيل مرارا مطالبة لبنان بعودة "أمنة"، وضع رئيس الحكومة سعد الحريري النقاط على الحروف في ذكرى الرابع عشر من شباط، حين أكد في كلمة له من بيال، انه لن يقبل بأن يكون لبنان آداة لتسليم النازحين رهائن الى النظام السوري، مشددا على ضرورة عودتهم الى بلادهم لكن "طوعيا".

ومنذ أسابيع قليلة أكد النائب طلال إرسلان الذي يمثله الغريب في الحكومة الحالية، أنه لا يمكن البحث في ملف النازحين من دون علاقة صريحة وواضحة مع الدولة السورية.