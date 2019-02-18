جدل واسع في لبنان بعد تصريح ريا الحسن حول الزواج المدني

فتح تصريح وزير الداخلية ريا الحسن حول الزواج المدني في لبنان الباب مجددا على سجالات ونقاشات بين مؤيدين ومعارضين.

وكانت الحسن قالت في مقابلة مع "يورونيوز"، انّها تحبذ شخصياً أن يكون هناك إطار للزواج المدني"، مضيفة: "هذا الأمر سأتحدث فيه وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني".

وأظهر تصريح الحسن، إنقساما حادا في أوساط الشباب المؤيد والمعارض، حتى أن البعض منهم "حرم" الزواج المدني واعتبره خروجا عن الدين، فيما البعض الاخر أكد حق الشباب باختيار الطريقة التي تناسبهم في الزواج سواء كان ديني أو مدني، لافتين الى أنه ليس خروجا عن الدين، وأعطوا ميثالا عن تركيا البلد الاسلامي الذي يطبق الزواج المدني.

وطالب آخرون بزواج مدني إجباري وزواج ديني اختياري، فيما رأى بعض الشباب أن الخطوة الاولى تكون بزواج ديني إختياري في لبنان.

واستند الشباب المعارض في حديثهم الى مواقف مسبقة لرجال الدين الذي يحرمون الزواج المدني. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمفتي الجمهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني حين قال "من يتزوج مدني لا يغسل ولا يكفن".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #الزواج المدني.

والاثنين أكد المكتب الاعلامي لدار الفتوى "ان موقف المفتي دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملة وتفصيلا من ألفه الى يائه".

وتعليقا على الموضوع، برز موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي سأل عبر "تويتر" هل بالامكان أن ندلي برأينا دون التعرض للتكفير حول الزواج المدني. نعم إنني من المناصرين للزواج المدني الاختياري، ولقانون أحوال شخصي مدني، وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين".