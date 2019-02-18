جدل واسع في لبنان بعد تصريح ريا الحسن حول الزواج المدني

جدل واسع في لبنان بعد تصريح ريا الحسن حول الزواج المدنيRead this story in English
فتح تصريح وزير الداخلية ريا الحسن حول الزواج المدني في لبنان الباب مجددا على سجالات ونقاشات بين مؤيدين ومعارضين.
وكانت الحسن قالت في مقابلة مع "يورونيوز"، انّها تحبذ شخصياً أن يكون هناك إطار للزواج المدني"، مضيفة: "هذا الأمر سأتحدث فيه وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني".
وأظهر تصريح الحسن، إنقساما حادا في أوساط الشباب المؤيد والمعارض، حتى أن البعض منهم "حرم" الزواج المدني واعتبره خروجا عن الدين، فيما البعض الاخر أكد حق الشباب باختيار الطريقة التي تناسبهم في الزواج سواء كان ديني أو مدني، لافتين الى أنه ليس خروجا عن الدين، وأعطوا ميثالا عن تركيا البلد الاسلامي الذي يطبق الزواج المدني.
وطالب آخرون بزواج مدني إجباري وزواج ديني اختياري، فيما رأى بعض الشباب أن الخطوة الاولى تكون بزواج ديني إختياري في لبنان.
واستند الشباب المعارض في حديثهم الى مواقف مسبقة لرجال الدين الذي يحرمون الزواج المدني. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمفتي الجمهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني حين قال "من يتزوج مدني لا يغسل ولا يكفن".
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #الزواج المدني.
والاثنين أكد المكتب الاعلامي لدار الفتوى "ان موقف المفتي دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملة وتفصيلا من ألفه الى يائه".
وتعليقا على الموضوع، برز موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي سأل عبر "تويتر" هل بالامكان أن ندلي برأينا دون التعرض للتكفير حول الزواج المدني. نعم إنني من المناصرين للزواج المدني الاختياري، ولقانون أحوال شخصي مدني، وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين".
Civil marriage causes personal connections to develop between Lebanese people of different faiths. This would be a great first step into forming strong personal relations between all lebanese, allowing us to work together and support eachother as family no matter the sect.
This should eventually eliminate the fear, hate and "racism" that are caused due to the sectarian divisions we have in Lebanon. Ultimately this would allow the Lebanese people to thrive together hand in hand as brothers and sisters rather than enemies within the boarders of one country.
Civil marriage would be very ood for Lebanon in the long run and anyone against this is an Israeli agent... :)
How can you control people in mass if you dont have religious zealots telling them what the Gods will frown upon? Each and every religion in Lebanon controls its flock through this control and they would frown upon this as against their faiths teachings. After all they are better than the other religions and their Gods are so good that Lebanon is heaven on earth! Every civilized country out there looks upon us and laughs and we deserve every bit of it.