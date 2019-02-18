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اجتماع بشأن "سيدر" في السراي: المؤسسات أكدت إلتزاماتها للبنان

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من Naharnet Newsdesk 14:27 ,2019 شباط 18
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ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري الاثنين اجتماعا تشاورياً موسعاً شارك فيه ممثلون للصناديق ‏العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت مساعدة لبنان في مؤتمر "سيدر" وخصصه للبحث ‏في الخطوات المستقبلية، كمؤشر لانطلاقة حكومة "الى العمل" بعد نيلها الثقة النيابية.

وبعد الاجتماع، أكد مستشار الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا أن "هذا الاجتماع كان يهدف الى التأكيد على عملية الاسراع في اقرار وتنفيذ المشاريع."

واشار الى أن المؤسسات عادت وأكدت كل التزاماتها للبنان التي قدمتها في سيدر.

من جهته، أكد وزير المالية علي حسن خليل حرص الدولة اللبنانية على انجاز الموازنة بأسرع وقت ممكن.

وردّا على سؤال، قال المنلا "القانون اللبناني يسمح لعمالة سورية في 3 قطاعات وبالتالي اعتقد انه سيكون هناك عمالة سورية بمجال البنى التحتية وهذا ليس بأمر غريب أو مستحدث."

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 2
Thumb galaxy 16:51 ,2019 شباط 18

The corrupt ruling class are in a race against time to spend the $11 billion in loans.

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Thumb s.o.s 19:54 ,2019 شباط 18

30 ministers will get 80%, 10% for the PM, and the let 10% for Aoun.

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