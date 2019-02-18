انشقاق سبعة نواب عن حزب العمال في بريطانيا

أعلن سبعة نواب من حزب العمال البريطاني في مؤتمر صحافي الإثنين انشقاقهم عن أكبر حزب معارض في المملكة المتحدة، بسبب إدارة زعيمه جيريمي كوربن لبريكست واتهامه بعدم التحرك في مواجهة معاداة السامية وتنامي العنصرية والترهيب في صفوف القيادة الحزبية.

ويشكّل خروج النواب السبعة من حزب العمال أكبر انشقاق تشهده الحياة السياسية في المملكة المتحدة منذ أربعة عقود، ويعكس الانقسامات التي تسبب بها ملف بريكست.

ومن بين النواب المنشقين، النائب البارز الصاعد شوكا أومونا الذي قاد حملةً لتنظيم استفتاء ثان قد يوقف بريكست، كما كان مرشحاً محتملاً لقيادة حزب العمال الذي يعتبر من يسار الوسط.

ودعا أومونا إلى إيجاد "بديل" وسطي في السياسة البريطانية، في حين اشتكى النواب مما اعتبروه توجه الحزب إلى اليسار المتطرف تحت إدارة كوربن.

وقال أومونا في المؤتمر الصحافي الذي أعدّ على عجل في لندن "خلاصة القول هي أن السياسة متصدعة، لكن ليس بالضرورة أن تكون كذلك، فلنغيرها".

وسيشكل النواب السبعة كتلة برلمانية مستقلة، ويُتوقّع أن ينضم إليهم نواب آخرون من حزب العمال وأحزاب أخرى.

وهو أكبر انشقاق تشهده الحياة السياسية في بريطانيا منذ انشقاق أربعة من كبار مسؤولي حزب العمال في 1981 وتشكيلهم مع 28 نائبا آخر الحزب الديموقراطي الاشتراكي.

- "ماركسية مقنّعة" -

ووصف النواب المنشقون ما عانوا منه داخل حزب العمال ودفعهم إلى الانشقاق، معتبرين أن الحزب تغيّر منذ تولي كوربن قيادته في 2015 ولم يعد هناك هامش لآرائهم اليسارية الوسطية.

وقال كريس ليزلي وهو أحد النواب السبعة المنشقّين عن حزب العمال إن الحزب "مختطف" من قبل "اليسار المتشدد".

وتابع أن "الماركسية تتنكر حاليا بهيئة حزب العمال. الحزب يحمل اسم العمال لكن جهازا قد استولى عليه".

ويتعرّض كوربن منذ أشهر لانتقادات على خلفية طريقة معالجته مسألة اتهامات بمعاداة السامية في حزب العمال، وكذلك علاقاته السابقة مع فصائل فلسطينية.

ومن جهتها، قالت النائبة لوسيانا بيرغر إن "القرار كان صعباً ومؤلماً لكنه ضروري". ورأت أن الحزب أصبح "معادياً للسامية بمؤسساته"، مضيفةً أنها باتت "تخجل ومحرَجة" من تمثيلها لحزب العمال.

وقالت إنها تترك خلفها ثقافةً من "التعصب والتخويف".

وأكد النواب أنهم لن يتخلوا عن مقاعدهم النيابية لخوض انتخابات فرعية لأن ذلك سيصرف الانتباه عن بريكست.

ويدخل بريكست حيّز التنفيذ في 29 آذار/مارس، لكنّ شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تحدّد بعد.

وأعلن نائب آخر هو مايك غيبس أنه "غاضب لأن قيادة حزب العمال متواطئة في تسهيل بريكست"، فيما قال زميله ليزلي إنه يترك الحزب "بسبب خيانته لأوروبا".

- قرار مؤلم -

واختار العديد من نواب حزب العمال خصوصاً من شمال إيرلندا، مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، لكن غالبية نوابه وأعضائه أيدوا البقاء فيه.

وتعرّض كوربن للانتقاد من قبل الموالين لأوروبا لإخفاقه في الدفع نحو إجراء استفتاء ثان. وبدلاً من ذلك، طلب كوربن من ماي أن تفاوض على اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل التبادل التجاري بعد بريكست.

وقال كوربن إن قرار نوابه "خيب أمله".

ورأى "الآن أكثر من أي وقت مضى هو وقت تقريب الناس من بعضهم لبناء مستقبل أفضل لنا جميعاً"، مشيراً إلى النتائج الجيدة التي حققها الحزب في آخر انتخابات عامة في 2017.

وسيشكّل النواب المنشقّون سادس أكبر كتلة من أصل ثمان تتقاسم مقاعد مجلس العموم، لكن يتعيّن عليها أن تتحوّل رسميا إلى حزب سياسي.

وسيعقد النواب المنشقّون اجتماعا في الأيام المقبلة لتوزيع المهام والبناء على إعلان القيم الذي صدر الإثنين.

وقال غيبس لوكالة فرانس برس إن قرار الخروج من حزب العمال كان مؤلما، مؤكدا أنه قد طفح به الكيل ولم يعد قادرا على النضال لإنقاذ الحزب.

وأكد أنه لن يعود مجددا إلى حزب العمال الذي "جمعته به علاقة هي الأطول في حياته بعد علاقته بأمه".

وتابع غيبس "جميعنا ملتزم بخوض حملة والدفع باتّجاه تصويت شعبي" في إشارة إلى استفتاء ثان، مضيفا "نحن نعتبر أن بريكست سيكون كارثة اقتصادية وسياسية".

وختم قائلا "نحن نتوقّع أن ينضمّ نواب آخرون إلينا ونأمل أن يحصل ذلك".