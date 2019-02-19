الحريري يستدعي الغريب بعد زيارة الاخير الى سوريا

استدعى رئيس الحكومة سعد الحريري عصر الثلاثاء وزير الدولة لشوؤن النازحين صالح الغريب الى السراي الحكومي، بعد زيارة الاخير لسوريا أمس الاول.

وكشفت قناة الـ LBCI ان "الرئيس الحريري استدعى بعد ظهر اليوم الوزير صالح الغريب إلى السرايا ونفت مصادره ان يكون الوزير الغريب قد اطلعه على عزمه زيارة سوريا".

وبعد اللقاء أوضح الغريب أن بعد عودته من سوريا طلب موعدا من الرئيس ميشال عون لوضعه في أجواء الزيارة، وكذلك من الرئيس الحريري. وقال "قمت بهذا اللقاء اليوم، وضعته في أجواء الزيارة التي حصلت".

ودعا الغريب الى "إخراج هذا الملف من التجاذبات السياسي" قائلا "أقلها أن ملفا بهذه الحساسية يستحق منا جميعا كلبنانيين، أن تكون لدينا مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان أولا".

وعما إذا كان قد خالف قرار عدم زيارة أي وزير لبناني إلى سوريا من دون وضع رئيس الحكومة في جوها، أوضح الغريب "دولة الرئيس عودنا دائما أن يأخذ مصلحة لبنان أولا، وهو يقارب جميع المواضيع، من ملف النازحين وغيره، بكثير من الإيجابية، آخذا بعين الاعتبار مصلحة لبنان أولا".

وأعلن أن الجانب السوري كان إيجابي في ملف النازحين، مضيفا "قد أبدوا الكثير من الرغبة بتقديم تسهيلات كثيرة، آمل أن تترجم بوضع ورقة في وقت قريب".

وجاءت زيارةالغريب الى سوريا وسيط انقسام في الموقف اللبناني حول العودة "الطوعية" أو "الامنة" للنازحين الى بلدهم، ففيما أعلن وزير الخارجية جبران باسيل مرارا مطالبة لبنان بعودة "أمنة"، وضع الرئيس الحريري النقاط على الحروف في ذكرى الرابع عشر من شباط، حين أكد في كلمة له من بيال، انه لن يقبل بأن يكون لبنان آداة لتسليم النازحين رهائن الى النظام السوري، مشددا على ضرورة عودتهم الى بلادهم لكن "طوعيا".