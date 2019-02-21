حكومة "العمل" تعقد أولى جلساتها في بعبدا بعد نيل الثقة

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية ظهر الخميس في قصر بعبدا القصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وفي حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

ويبحث المجلس في جدول اعمال من 103 بنود، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

استهلت الجلسة بوقوف الوزراء دقيقة صمت عن أرواح الوزراء السابقين: روبير غانم، ادغار معلوف، سليمان محمد رضا الزين وسليم الجاهل.

وهنأ الرئيس عون الوزراء بالثقة التي نالتها الحكومة، مشددا على "الآمال الكبيرة المعقودة عليها، ما يضع على عاتقها مسؤوليات كبيرة".

وقبل انعقاد الجلسة، تحدث عدد من الوزراء، فقال وزير التربية اكرم شهيب "سأحاول طرح مسألة الدرجات الست من خارج جدول الاعمال".

وردا على سؤال عن امكانية طرح مسألة زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا قال شهيب: "سنرى مسار الجلسة".

بدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق "ما سمعناه من رئيس الحكومة، انه لم يكن على علم بزيارة الوزير الغريب الى سوريا، وسوف نثير المواضيع السياسية في طليعتها الزيارة الى سوريا".

وأضافت "لا نقبل ان يقال ان الوزير غريب ذهب في مهمة الى سوريا وكان الاجدى به انتظار انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ولا يجوز ان "يفتح كل واحد ع حسابو".

وردا على موقف وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب حول المناطق الامنة قالت: "هناك لا يمكنهم الكلام باسم لبنان، ورئيس البلاد ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ونحن تعهدنا النأي بالنفس.

من جهته، أوضح الوزير بو صعب "أنا ذهبت مكلفا من الرئيس الحريري لأمثله في مؤتمر ميونيخ للامن، ولم يكن لديه اي اعتراض على كلامي"، مضيفا "من حق كل فريق ان يكون له رأي معين ولكن ليس من حقه كبت آراء الآخرين".

وأكد أبو صعب أنه يعمل ضمن البيان الوزاري، لافتا الى أن كلامه "حصل على مواقفة الرئيس الحريري، وكان ضمن البيان الوزاري وفي اطار روحية الجامعة العربية،".

وأضاف "واكبر دليل التأييد الذي حصلت عليه من الأمين العام لجامعة الدول العربية. كلامي في ميونخ تحت سقف البيان الوزاري وميثاق جامعة الدول العربية لا سيما ما تنص عليه المادة الثانية من الميثاق".

وكان أبو صعب قال في مؤتنر ميونيخ للامن "المناطق الآمنة قد لا تأتي بالأمن إنما قد تكون بؤراً إرهابية"، وحين تحدثوا عن إمكان دخول الجيش التركي لتعزيز الأمن، أجاب أبو صعب "إن أي دخول لجيش أجنبي على أرض عربية يُعتبر احتلالاً"

أما وزير المال علي حسن خليل، فتحدث عن موعد البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، وقال "انا جاهز عندما يحدد مجلس الوزراء ذلك".

ولقد سبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلالها البحث في المستجدات.