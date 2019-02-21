المجلس الدستوري يبطل نيابة ديما جمالي

أبطل المجلس الدستوري الخميس نيابة ديما جمالي، من دون أن يعلن فوز منافسها عن المقعد السني طه ناجي، إذ أعلن المجلس أن المقعد في دائرة طرابلس-المنية، شاغرا.

وستجرى الانتخابات بحسب ما اعلن رئيس المجلس عصام سليمان في مؤتمر صحافي، خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار، عملا بالمادة 41 من الدستور ووفقا للفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخابات رقم 2017/44، وفق القانون الاكثري.

من جهة أخرى رأى سليمان ان ليس هناك ما يستدعي ابطال اي نيابة في دائرة بيروت الاولى.

وكانت جمانة حداد التي ترشحت في دائرة بيروت الاولى فازت بالانتخابات النيابية عن لائحة "كلنا وطني"، قبل أن يعلن في اليوم الثاني أنها خسرت الانتخابات، وأن مرشّح "التيار الوطني الحر" عن مقعد الأقليات انطوان بانو قد فاز.

ووضعت حداد ما حصل حينها في خانة تزوير النتائج، وطالبت من أمام وزارة الداخلية، في تحركٍ شارك فيه عدد كبير من ناشطي المجتمع المدني، بإعادة فرز الأصوات،

وتقدمت حداد حينها بطعن أمام المجلس الدستوري عبر وكيلها المحامي ملحم خلف، مطالبةً بـ"إبطال العملية الانتخابية برمّتها في بيروت الأولى".