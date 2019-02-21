المجلس الدستوري يبطل نيابة ديما جمالي

المجلس الدستوري يبطل نيابة ديما جماليRead this story in English
أبطل المجلس الدستوري الخميس نيابة ديما جمالي، من دون أن يعلن فوز منافسها عن المقعد السني طه ناجي، إذ أعلن المجلس أن المقعد في دائرة طرابلس-المنية، شاغرا.
وستجرى الانتخابات بحسب ما اعلن رئيس المجلس عصام سليمان في مؤتمر صحافي، خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار، عملا بالمادة 41 من الدستور ووفقا للفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخابات رقم 2017/44، وفق القانون الاكثري.
من جهة أخرى رأى سليمان ان ليس هناك ما يستدعي ابطال اي نيابة في دائرة بيروت الاولى.
وكانت جمانة حداد التي ترشحت في دائرة بيروت الاولى فازت بالانتخابات النيابية عن لائحة "كلنا وطني"، قبل أن يعلن في اليوم الثاني أنها خسرت الانتخابات، وأن مرشّح "التيار الوطني الحر" عن مقعد الأقليات انطوان بانو قد فاز.
ووضعت حداد ما حصل حينها في خانة تزوير النتائج، وطالبت من أمام وزارة الداخلية، في تحركٍ شارك فيه عدد كبير من ناشطي المجتمع المدني، بإعادة فرز الأصوات،
وتقدمت حداد حينها بطعن أمام المجلس الدستوري عبر وكيلها المحامي ملحم خلف، مطالبةً بـ"إبطال العملية الانتخابية برمّتها في بيروت الأولى".
On the grounds that she's a woman and the grossly insecure Mr. Naji felt his manhood threatened. Inno it's Trablus ya khayyeh...
She's over qualified for the job...... bearded and turbaned goats don't like that.
Her journey began with the American University of Beirut, where she received her B.A., then she earned her M.A. from San Jose State University in the U.S., and later a Ph.D. in Social Policy and Administration from The University of Kent in the UK.
Tx. Wow! Sounds more than qualified to me. Probably over-qualified for Lebanese politics..
وتبين أن قلم قرصيصا في طرابلس قد جرى العبث ببياناته، وعليه، قرر المجلس الدستوري إبطال نتيجة القلم وأصبح عدد المقاعد التي فازت بها المستقبل 4،55 أي 4 مقاعد. وأشار إلى ان الفارق يكون معدوم بين اللائحتين وهذا الفارق لا يعول عليه لإعلان فوز أي من لائحة من اللائحتين وبخاصة أن الانتخابات شابتها العيوب.
وقرر المجلس الدستوري إبطال نيابة السيدة ديما جمالي وإعلان المقعد في طرابلس شاغراً، مشيراً إلى أن الانتخابات ستكون فرعية وفقاً للنظام الاكثري على دورة واحدة أي تجري الانتخابات في طرابلس وحدها. ولفت إلى أن القرار اتخذ بأكثرية 7 أصوات. وشدد سليمان على أن تدخلات السياسيين تقف على بوابة المجلس الدستوري ولا تدخل على حرم المجلس.
https://www.lebanese-forces.com/2019/02/21/dima-jamali-3/
وشدد سليمان على أن تدخلات السياسيين تقف على بوابة المجلس الدستوري ولا تدخل على حرم المجلس.
Yes I believe his totally LOL. Although I remember when the Shiite members of the Constitutional Council refused to attend a session to study an appeal filed by the FPM and Karateb, causing the lack of quorum. Then there was no political interference either, right Hezbollah and Amal?
She was a new face and I was happy to see a lady win the seat but since she was running on the mustaqbal ticket was not expecting she was going to move mountains.