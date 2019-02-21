بعد الخلاف.. عشاء بين الحريري وجنبلاط في بيت الوسط

بعد لملمة آثار الخلاف الحاد الذي حصل بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري، سيعقد الطرفان لقاء اليوم الخميس في بيت الوسط.

وأفادت قناة الـ lbci ان جنبلاط سيحضر على مأدبة عشاء الحريري الليلة في بيت الوسط.

وسبق ان زار وفد من "الاشتراكي" بيت الوسط منذ أسابيع للاتفاق على تهدئة الاجواء بين جنبلاط والحريري.

وعشية ذكرى 14 شباط في حديث الى "النهار" أكد الحريري أنه ما من خلاف مع جنبلاط، قائلا "عتبي أن وليد بيك ما بيعرف كم انا أقف الى جانبه".

وأضاف "هناك حرب عليَ أيضا وليس فقط على وليد جنبلاط والخلاف بيننا يقوي الاخرين والتوافق بيننا يردعهم".

ويأتي اللقاء، بعد التصعيد الذي بدأه جنبلاط ضد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، بعد تشكيل الحكومة.

وانتقد جنبلاط حينها الطريقة التي تشكلت فيها الحكومة، معتبرا أن هناك أحادية وشبه غياب لاتفاق الطائف وموقع رئاسة الحكومة، قبل ان يبدأ السجال السياسي على تويتر بشكل غير مسبوق بين حليفين سابقين منذ العام 2005.

ويأخذ جنبلاط على الحريري الذي أظهر انسجاما بالغا مع باسيل خلال عملية تشكيل الحكومة، عدم إبلاغه بتولي الوزير غسان عطا الله وزارة المهجرين، خلال لقائهما عشية إعلان الحكومة، كذلك عدم إبلاغه بأن الوزير الدرزي الثالث الذي تنازل عنه جنبلاط سيكون صالح الغريب حليف دمشق.