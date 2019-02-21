رسالتان للحريري من الملك السعودي وولي العهد

تلقى رئيس الحكومة سعد الحريري رسالة تهنئة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لمناسبة تشكيل الحكومة، الذي تمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الحكومية.

كما تلقى الحريري رسالة مماثلة من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورسائل من كل من رئيس جمهورية كولومبيا ايفان دوكي ماركيز، ورئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيللغريني ورئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي للغاية نفسها.

واليوم الخميس انعقدت أول جلسة للحكومة في قصر بعبدا، بعد نيلها ثقة المجلس النيابي.