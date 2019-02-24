قطار الزعيم الكوري الشمالي دخل الصين قبيل القمة مع ترامب

دخل القطار المصفّح الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مساء السبت الصين قبل أربعة أيام من القمة المرتقبة بينه وبين الرئيس الاميركي دونالد ترامب في فيتنام.

ووصل القطار إلى مدينة داندونغ الحدودية بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ)، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" والموقع المتخصص "ان كاي نيوز".

وأكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي غادر السبت بيونغ يانغ لعقد قمة ثانية مع ترامب.

وأفادت الوكالة بأن "كبار مسؤولي الحزب والحكومة وأعضاء القوات المسلّحة تمنّوا لكيم جونغ أون النجاح والتوفيق... والعودة الآمنة".

ويرافق الزعيم الكوري الشمالي مساعده الرئيسي كيم يونغ تشول الذي التقى ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي وعددا من الشخصيات البارزة.

ويأتي ذلك بعد أيام من التكهنات حول خطط سفر كيم جونغ اون التي تحاط بسرية، فيما وصل فريقه الى هانوي قبل القمة المرتقبة الاربعاء والخميس المقبلين.

وقامت الشرطة بتشديد الأمن قبل وصول القطار وأغلقت المنطقة المحيطة بالسكك الحديد.

وطلب فجأة من نزلاء فندق قبالة الجسر ان يغادروا الجمعة وتم إبلاغهم بانه سيتم اغلاقه لاجراء تحديثات.

وقال مصدر لموقع ان كاي نيوز إن "القطار طويل وعبر الجسر بشكل أبطأ من القطارات السياحية، بالتأكيد انه يقله نظرا للتواجد الامني الكثيف".

- رحلة طويلة -

وسبق ان توجه كيم الى بكين عبر قطار مصفح. ويمكن ان يتوقف في العاصمة الصينية قبيل رحلته الطويلة الى فيتنام، للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل قمته الثانية مع ترامب.

كما يمكن أن يقرر عقد هذا الاجتماع في طريق عودته لاطلاع حليفه الوحيد البارز على نتائج القمة.

تأتي قمة هانوي بين كيم وترامب بعد لقائهما الاول في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي. وقد حضر كيم الى سنغافورة على متن طائرة أمنتها الصين.

ولم يتّضح ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي سيتوّجه إلى هانوي بالقطار في رحلة تستغرق أكثر من ستين ساعة لعبور مسافة نحو أربعة آلاف كيلومتر، أو قد يتوجّه بالطائرة من بكين إلى العاصمة الفيتنامية.

وذكرت مصادر عدة لوكالة فرانس برس الجمعة أن قطار كيم سيتوقف في محطة القطارات في دونغ دانغ قرب الحدود الصينية وسيواصل بالسيارة إلى هانوي التي تبعد 170 كلم.

وتم نشر جنود في محطة دونغ دانغ السبت وعلى طول الطريق المؤدي إلى هانوي، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس الذين شاهدوا العديد من الآليات العسكرية ومعدات الاتصال في المنطقة.

وأعلنت السلطات الفيتنامية إغلاق جزء من طريق بطول 170 كيلومترا من الساعة 06,00 إلى الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي، ما يوحي بأن كيم سيسلك هذا الطريق السريع المزدحم عادة.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية إن كيم سيجري زيارة رسمية لفيتنام "في الأيام المقبلة".

ومن المتوقع أن يتوجه إلى مقاطعتي كوانغ نينه وباك نينه اللتين تضمان العديد من المناطق الصناعية حسب ما أكد مصادر لوكالة فرانس برس.

- على خطى جدّه -

والسفر بالقطار تقليد عائلي متوارث عن مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، جد كيم جونغ أون الذي سافر والده إلى روسيا بالقطار في 2001.

وقال البروفسور كوه يوهوان في جامعة دونغوك في سيول إن السفر بالقطار "رسالة قوية إلى الكوريين الشماليين بأن كيم جونغ أون قد ورث صفات جده الحميدة، وأن سلالة كيم أقوى من أي وقت مضى".

من جهته قال جيونغ يونغ تاي الباحث في معهد الدراسات حول كوريا الشمالية في سيول إن وسيلة السفر الأكثر أمانا هي طائرة تؤمنها بكين.

وتابع الباحث "لكن تفضيل الكوريين الشماليين السفر بواسطة قطارهم الخاص على طائرة صينية قد يكون مؤشرا لاستعدادهم للاستقلالية".

وتملك الصين إحدى أكبر سكك الحديد في العالم، لكن وعلى الرغم من ذلك يطرح السفر بواسطة القطار إلى هانوي تحديا لوجستيا وأمنيا كبيرين.