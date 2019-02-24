حزب الله يجمد نشاط الموسوي سنة كاملة

اتخذ مجلس شورى حزب الله، وهو الهيئة القيادية الأعلى، قراراً يقضي بتجميد كل الأنشطة النيابية والسياسية والحزبية والإعلامية للنائب نواف الموسوي، وذلك لمدة سنة كاملة، في سابقة لم تعرفها الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس الناوب.

وجاء قرار قيادة الحزب بعد الإشكال السياسي الذي نتج من تعليقات أدلى بها النائب الموسوي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، لكن السبب الرئيسي بحسب صحيفة "الاخبار"، لا يتعلق بمضمون ما قاله النائب، بل في كونه خالف قراراً تنظيمياً مركزياً يتعلق بعدة أمور، من بينها عدم التكلم في الجلسة النيابية المذكورة، ومن بينها ضبط الخطاب السياسي وعدم الإدلاء بأي موقف يسبب خرقاً لقرار الحزب بالتهدئة وتصفير المشاكل الإعلامية والسجالية مع القوى السياسية في البلاد، وذلك ربطاً بقراره الانخراط في معركة مراقبة أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، ومتابعة الملفات الإدارية والمالية العامة للدولة.

وكشفت الصحيفة عينها، أن قيادة الحزب اعتبرت أن الموسوي خالف القرار التنظيمي الذي حصر مداخلات نواب كتلة الوفاء للمقاومة بأربعة من الأعضاء، وحدد مسبقاً إطار الحديث وعناوينه، كذلك فإنه لم يلتزم عدم الانجرار إلى أي مواجهة سياسية مع أي طرف قبل العودة إلى رئيسه المباشر، أي رئيس الكتلة.

وكان الموسوي علَّق على كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال جلسة مناقشة الثقة، معتبراً أن الرئيس ميشال عون "وصل إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة التي تشرف كل لبنان، ولم يصل عبر الدبابة الإسرائيلية"، ما استدعى تدخلاً ورداً من النائب نديم الجميل.

وعلى خلفية كلام الموسوي الذي أثار استهجان العديد من القوى السياسية، سجل اجتماع بين نواب من "الكتائب" و"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" ليعود بعده النائب رعد ويطلب الإذن بالكلام من رئيس مجلس النواب نبيه بري، قارئاً كلمة مكتوبة جاء فيها: "في جلسة أول من أمس حصل للأسف سجال غير مرغوب به بين بعض الزملاء، وانطوى على كلام مرفوض صدر عن انفعال شخصي من أحد إخواننا في الكتلة، وتجاوز الحدود المرسومة للغتنا المعهودة في التخاطب والتعبير عن الموقف، أستميحكم عذراً في بداية هذه الجلسة، وأطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب هذا الكلام، وشكراً"، ليعلو بعدها التصفيق في القاعة.