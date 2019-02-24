الراعي يدعو الحكومة الى "تحقيق تمنيات" النواب في مكافحة الفساد

تمنى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للحكومة الجديدة النجاح في مكافحة تمنيات النواب في مكافحة الفساد وإجراء إصلاحات، داعيا الى التعالي عن الخلافات.

وقال الراعي في عظة الاحد "سمعنا نواب الأمة، أثناء مناقشة البيان الوزاري منذ أسبوعين، وهم يستفيضون في شرح حالة البطالة المتزايدة، والأزمة الاقتصادية التي تدق ناقوس الخطر. إنا نتمنى للحكومة الجديدة النجاح في تحقيق تمنيات السادة النواب، ومكافحة الفساد، وإجراء الإصلاحات في البنى والقطاعات التي أشار إليها مؤتمر باريس - CEDRE كوسيلة للحصول على توظيف مبلغ الأحد عشر مليار دولارا أميركيا ونصف المليار، بما فيها من قروض ميسرة وهبات، من أجل النهوض الاقتصادي".

ودعا الحكومة الى أن "تشد روابط الوحدة والتعاون بين أعضائها، والتعالي عن الخلافات والاتهامات، والعمل بروح الدستور والميثاق والقوانين".

كما ناشد أعضاءها "عدم النزاع حول الشكليات حتى نسيان المواضيع الأساسية الجوهرية وضياعها"، لافتا الى ان "المواطن اللبناني يبقى الهدف الأساس من العمل السياسي ومسؤوليات السلطة الاجرائية".