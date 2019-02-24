قيومجيان: لم أتهجم على رئيس الجمهورية وموقفنا واضح من سوريا

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار ‏قيومجيان أنه لم يهاجم رئيس الجمهورية إطلاقا عند التطرق الى الملف السوري، على طاولة مجلس الوزاراء التي عقدت جلستها الاولى في قصر بعبدا منذ أيام، لافتا الى أن همه المواطن اللبناني قبل النازح السوري.

وقال قيومجيان في حديث إذاعي الاحد "ما حصل على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة هو تعبير عن موقف القوات اللبنانية السياسي بكل هدوء".

واوضح "لم اقل له حرفيًا "تذكر شو عملوا فيك السوريين" ‏بل تناولت مسألة‏ المجلس السوري اللبناني الأعلى وعرضت ممارساتهم في تلك المرحلة وفي سياق الكلام استعرضت حقبة الاحتلال السوري وما الى ذلك".

وأشار قيومجيان إلى أنّ الرئيس عون قام بعرض مسألة النأي بالنفس وما يجري في سوريا، وفي سياق كلامه عن حربه مع السوري، قال حرفيًا: "انت كنت في المقلب الاخر وقصفتوا السفارة الفرنسية".

وأضاف قيومجيان "بغض النظر عن رأينا في كلام الرئيس عون، ولنضع ما حصل ‏في سياقه الطبيعي ولا نصوّره كتهجم على الرئيس او كسجال"، مشددًا على انّه لم يتوجه الى الرئيس عون مباشرة بل ما قاله جاء في سياق كلامي. وأكّد أنّه لا اسمح لنفسه بالتهجم على رئيس الجمهورية".

في سياق آخر، أكّد قيومجيان انه كوزير للشؤون الاجتماعية يتعاطى مع منظمات الامم المتحدة المعنية بالنازحين السوريين، واجتمع بها وكان موقفه واضحاً: "انا وزير ‏الشؤون الاجتماعية للبنان وهمّي اللبناني قبل النازح السوري".

وذكّر انه حين قام مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم بمسعاه لم نرفضه كقوات، وحين كان هناك مسعى لإعادة فتح معبر نصيب لم نرفض ‏ذلك بل بالعكس طالبنا بتخفيض الرسوم، لافتاً إلى أن هذه الملفات تعالج على مستوى دولة وحكومة.

ولفت قيومجيان إلى أنّ المهم ان يبقى موقفنا موحدًا لعودة النازحين، وبقدر ما التيار الوطني الحر والرئيس عون حريصون على ذلك لأنهم يهددون مستقبل ‏لبنان، نحن كقوات لبنانية لدينا الموقف نفسه: فلنضع خطة واضحة لعودتهم.