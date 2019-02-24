الحريري في شرم الشيخ ولقاء مرتقب مع السيسي

وصل رئيس الحكومة سعد الحريري ظهر الاحد الى شرم الشيخ لترؤس الوفد اللبناني الى القمة العربية-الاوروبية الاولى التي تفتتح عند الخامسة من عصر اليوم في قاعة المؤتمرات تحت شعار" الاستثمار ...في الاستقرار" برئاسة الرئيس المصري عبد الفاتح السيسي ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك.

وستبحث القمة على مدى يومين المسائل السياسية والاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والاوروبي في مختلف المجالات.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الحريري الوزراء جبران باسيل، علي حسن خليل، ووائل ابو فاعور والوزير السابق غطاس خوري.

وكان في استقبال الرئيس الحريري لدى وصوله الى القاعة الرئاسية في مطار شرم الشيخ وزير الاثار خالد العناني والسفير اللبناني لدى القاهرة علي الحلبي وعدد من المسؤولين. بحسب ما أفاد مكتبه الاعلامي.

وبعد ان ادت ثلة من حرس الشرف التحية توجه الحريري والوفد المرافق الى مقر اقامته.

ومن المرتقب ان يقابل االحريري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اعمال اجتماعات القمة والعديد من رؤساء الوفود والمسؤولين من بينهم امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مايTheresa May والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل Angela Merkel والمستشار النمساوي Sebastian Kurzووزير خارجية فرنسا Jean –Yves Le Drian، ويناقش معهم الاوضاع بالمنطقة والعلاقات الثنائية.