المئات يتجمعون في العاصمة الجزائر للتظاهر ضد ولاية خامسة لبوتفليقة

تجمّع مئات من الأشخاص الأحد في محاولةٍ للتظاهر في وسط العاصمة الجزائر بدعوة من حركة "مواطنة"، رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب صحافيين في وكالة فرانس برس.

وفي هذا اليوم الأول من أيام العمل الأسبوعي، كان التحرك ضعيفاً بالمقارنة مع احتجاجات يوم الجمعة الحاشدة عندما نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في الجزائر، خصوصاً في العاصمة، التي يمنع فيها التظاهر تماماً، تلبيةً لدعوات اطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، لا يزال الحشد الذي بدأ بحوالى خمسين شخصاً، يتزايد في منتصف النهار، بحسب صحافي في فرانس برس.

ومنع مئات الأشخاص لاحقاً من قبل الشرطة من التحرك في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة، وفق المصدر نفسه.

وردد المتظاهرون "الجزائر حرة" و"لا للعهدة خامسة"، فيما حاولت الشرطة تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وأوقف عدد من الأشخاص أيضاً، بحسب صحافي في فرانس برس.

وأخلت الشرطة التي انتشرت عناصرها في وسط العاصمة الذي تحلق فوقه مروحية بشكل متواصل منذ الصباح، قبل الموعد المحدد للتجمع (11,00 ت غ) نقطة التجمع في ساحة أودين في حيث تجمّع حوالى 50 ناشطاً من حركة "مواطنة".

وانضمّ إلى الناشطين محتجون آخرون تجمعوا من شارع ديدوش مراد التجاري، حيث قطعت حركة السير.

وتأسست حركة "مواطنة" في حزيران/يونيو 2018، لمعارضة ولاية خامسة لبوتفليقة. وهي تتألف من مثقفين (أحزاب معارضة، ناشطون من جمعيات، صحافيون، محامون،...).