"القوات" بصدد إعداد اقتراح لعودة النازحين

أعلن حزب "القوات اللبنانية" على لسان وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أنها بصدد إعداد اقتراح لعودة النازحين السوريين الى بلدهم.

وقال لاذاعة "صوت لبنان -,5 100,3" الاثنين "للأسف استغل هذا الملف للتصوير زورا ان القوات ضد هذه العودة، فيما نحن بصدد اعداد اقتراح لعودتهم. وانا كوزير للشؤون الاجتماعية معني بالملف من الناحية الإنسانية وبموضوع التواصل مع الجهات الدولية وسوف اعرض تصورا واضحا للحل على طاولة مجلس الوزراء".

وأسف قيومجيان لاستغلال ملف النازحين، "وهو ملف مهم طرحه رئيس الجمهورية، فنحن من الاساس طرحنا موضوع النأي بالنفس وأصرينا على أن خطوات كإعادة النازحين السورين يجب ان تكون مدروسة من قبل الحكومة مجتمعة".

وردا على سؤال لماذا لم يطرح الامر الوزير السابق بيار بو عاصي، قال "الاشياء رهن بتوقيتها، فالامور لم تكن مطروحة بهذا الشكل وكنا في حكومة تصريف اعمال، ولم يكن بالامكان القيام بأي شيء بهذا الصدد قبل تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف "أما طرح الامر كأن فريقا مع عودة النازحين وفريقا ضده فهذا غش بحد ذاته. النظام لا يريد عودتهم، وان كان العكس فلتبدأ العودة اما استغلال عودة النازحين لتمرير التطبيع خلسة فهو أمر لن نقبل به".

وكان رئيس حزب "القوات" سمير جعجع أعلن أمس "إننا نمرّ حالياً في أكبر عملية غش سياسي في تحميلنا مسؤولية إعاقة عودة النازحين إلى بلداتهم".

وأشعل ملف التنسيق مع سوريا وإعادة النازحين، سجالاً جديداً بين الوطني الحر والقوات، ورأى وزير الخارجية جبران باسيل في عشاء حزبي أن "التفكير الصغير هو أن نفكر أن لا بأس إذا بقي النازحون بضع سنوات إضافية طالما أن بعض السفراء راضون، أما التفكير الاستراتيجي فهو أن نواجه مهما تحملنا، لأن هويتنا مهددة، وليس فقط اقتصادنا".

وقال "قالوا إننا عنصريون، واليوم يقولون إننا مع التطبيع مع سوريا، لكن نحن (التيار الوطني الحر)، ونرد عليهم بأن المرحلة كانت عندما كان السوري هنا، وليس عندما عاد إلى سوريا".