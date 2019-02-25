بريطانيا ستحظر حزب الله بالكامل وتصنفه "إرهابيا"

حظرت بريطانيا جماعة حزب الله بجناحيها السياسي والعسكري، معلنة أنها ستضيفه الى قائمة المنظمات الارهايية.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".

وأضاف "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".