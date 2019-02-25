بريطانيا ستحظر حزب الله بالكامل وتصنفه "إرهابيا"Read this story in English
حظرت بريطانيا جماعة حزب الله بجناحيها السياسي والعسكري، معلنة أنها ستضيفه الى قائمة المنظمات الارهايية.
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".
وأضاف "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".
التعليقات 7
0215:18 ,2019 شباط 25
bless anyone person, entity, organization, brigade or country that inflicts extreme pain and unbearable suffering, death, torture, and destruction upon the iranian sectarian terrorist militia and its members, sponsors, supporters or followers wherever they may be.