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بريطانيا ستحظر حزب الله بالكامل وتصنفه "إرهابيا"

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من Naharnet Newsdesk 14:19 ,2019 شباط 25
W460

حظرت بريطانيا جماعة حزب الله بجناحيها السياسي والعسكري، معلنة أنها ستضيفه الى قائمة المنظمات الارهايية.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".

وأضاف "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".

مصدرنهارنتوكالة الصحافة الفرنسيةاسوشيتد برس
لبنانBritain
التعليقات 7
Missing phillipo 14:47 ,2019 شباط 25

10 years late, at least.

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Thumb galaxy 15:15 ,2019 شباط 25

About time!!!!

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Thumb joebustani 15:18 ,2019 شباط 25

bless anyone person, entity, organization, brigade or country that inflicts extreme pain and unbearable suffering, death, torture, and destruction upon the iranian sectarian terrorist militia and its members, sponsors, supporters or followers wherever they may be.

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Thumb s.o.s 16:28 ,2019 شباط 25

Amen bro.

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Thumb Maxx 15:33 ,2019 شباط 25

Inno saba7o! You just figured?

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Thumb marcus 15:51 ,2019 شباط 25

lol @ 'military wing and the political party'.

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Thumb s.o.s 16:29 ,2019 شباط 25

Sa7 el nom!

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