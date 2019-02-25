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الحريري يلتقي السيسي: لقاءاتي مع الاوربيين إيجابية جدا

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من Naharnet Newsdesk 17:24 ,2019 شباط 25
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عقد رئيس الحكومة سعد الحريري لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القة العربية الاوروبية في التي انعقدت في شرم الشيخ الاحد والاثنين.

وقال الحريري "كل اللقاءات التي عقدتها مع القادة الاوروبيين كانت ايجابية واكدوا مرة جديدة على اهمية مؤتمر سيدر ودعمهم للبنان وتطوير العلاقة معه".

وأضاف "لبنان بحاجة إلى إصلاحات كبيرة وأنا أتّكل على كلّ الأحزاب السياسية كي تلتزم القرارات التي أقررناها وهذا تحدّ ليس كبيراً".

ولفت الى أن مكافحة الإرهاب هي الأساس وأيّ بناء اقتصادي مبني على الاستقرار والأمن.

ووصل الحريري أمس الاحد الى شرم الشيخ والتقى عدد من المسؤولين من بينهم نظيرته البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 1
Thumb barrymore 19:10 ,2019 شباط 25

The prime minister also underscore that “fighting terrorism is essential” and that “any economic structure is based on stability and security.”

lol and he shares a government with a terrorist organization!

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