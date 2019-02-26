جنبلاط: ظريف ضحية المتشددين

علق رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على خبر استقالة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، معتبرا أنه ضحية المتشددين في إيران.

وغرد جنبلاط على حسابه على تويتر قائلا "ستفقد الدبلوماسية الايرانية ابرز رموزها الا وهو محمد جواد ظريف الذي كان مهندس الاتفاق النووي بين ايران والغرب . انه ضحية المتشددين في الجمهورية الاسلامية الذين عارضوا التسوية اساسا ويتحكمون بالقرار وبين الصقور في امريكا واسرائيل الذين يرفضون مبدأ التسوية".

وأضاف "هذه ملاحظات مراقب".

وأعلن ظريف الذي يعتبر أبرز مهندسي الاتفاق النووي بين بلاده والدول العظمى في 2015، استقالته من منصبه الاثنين بانتظار قبولها من الرئيس حسن روحاني.

وكتب في رسالة نشرها على حسابه على إنستغرام "أعتذر لعدم قدرتي على الاستمرار في منصبي، وعلى أي تقصير خلال أدائي مهامي".

وبات قرار بقاء ظريف في منصبه من عدمه في يد الرئيس روحاني الذي لم يعلن بعد قبوله الاستقالة. وأشارت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية إلى أن غالبية النواب في مجلس الشورى رفعوا رسالة إلى الرئيس لحضه على رفضها.

ولم يقدّم ظريف، الذي لطالما كان في مرمى نيران المحافظين المتشددين الرافضين لسياسات روحاني، أسبابا مفصّلة لتبرير قراره.

ونقلت وكالة "إسنا" الطلابية عن نائب رئيس مجلس الشورى علي مطهري قوله إن "السبب الرئيسي لهذه الاستقالة هو تدخل هيئات محددة لا علاقة لها في سياسات الحكومة الخارجية".