السنيورة يرد على فضل الله ويوضح ملابسات الـ11 مليار

بعدما فتح "حزب الله" ملف الحقبة السياسية التي كان فيها وزراؤه معتكفين عن العمل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 2006 و2007، وبعد حديث عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله عن الحسابات المالية للدولة لاسيما الـ11 مليار التي صرفت آنذاك، غامزا من قناة الرئيس السنيورة، رد الاخير ببيان حذر فيه من الحملة الممنهجة والمخطط لها الذي يشنها حزب الله عليه.

وقال السنيورة في بيان صدر عنه الثلاثاء "منذ السادس عشر من شباط الحالي، يعيش الرأي العام اللبناني حالة من الترقب إثر اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إطلاق ما يسميه معركة مكافحة الفساد في لبنان، وقوله: "نريد معرفة أين ذهبت الـ11 مليار دولار، ولقد استكمل النائب في حزب الله حسن فضل الله في مؤتمره الصحافي، حيث اعتلى منبر الوعظ الكاذب وأطلق أجهزة اعلام حزب الله بذلك الضخ الإعلامي المركز في التوجه نفسه، وسط اتهامات وتهديدات وايحاءات متعددة الاتجاهات، وعلى وجه الخصوص محاولة التصويب باتجاه الرئيس فؤاد السنيورة ليشمل كما قال: "مستوى رؤساء الحكومات الموجودين حتى الآن". وكان ذلك المؤتمر انتحالا "للإبراء المستحيل" السيئ الصيت، وقد أضاف إليه مزيدا من سوء السمعة".

عليه، لفت الى ان "هذه الحملة التي يخوضها حزب الله وادعى فيها البدء في ما سماه مكافحة الفساد في لبنان، هي في دوافعها ومعالمها الاولى، حملة افتراء وتضليل بأهداف سياسية مخطط لها ومحسوبة، ليس لمحاربة الفساد والفاسدين بشكل فعلي وصحيح، ولكن لحرف انتباه الرأي العام اللبناني وإشغاله بقضايا أخرى للتعمية على ارتكابات جرى اقترافها من مدعي محاربة الفساد".

وأشار ايضا الى ان الهدف من هذه "الحملة" "التعمية على قضايا هامة أخرى يعرفها هو حق المعرفة"، مضيفا "من سخرية القدر ان المرتكب يحاول ان يتهم الآخرين بما تفنن هو في ارتكابه".

وتابع "الايحاء بأن الرئيس السنيورة مسؤول عن ارتكابات مالية هو ايحاء مرفوض ومردود جملة وتفصيلا".

وأكد أن "الحملة الحالية لاستهداف الرئيس السنيورة يجري العمل على التخطيط لها وتنفيذها من حزب الله لأهداف معروفة دوافعها، وهي ستسقط كما سقطت حملات مبرمجة أخرى غيرها سابقا، وتحديدا حين حاول هو وغيره من أصحاب الأهداف والنوايا الخبيثة تركيب قضية مختلقة وزائفة من أساسها، في ما يتعلق بمحرقة برج حمود مع بداية عهد الرئيس إميل لحود، والتي ظهر بطلانها وفسادها، وان كانت أبواق الحزب- ويا للحسرة- قد عادت أخيرا لتثير هذه القضية المزعومة بما يؤكد إفلاس تلك الأبواق ومن وراءها".

واوضح أن "مبالغ الـ11 مليار دولار قد صرفت على حاجات الدولة اللبنانية آنذاك وبموجب القوانين المعمول بها، ولضرورة تسيير مرافق الدولة اللبنانية وتلبية حاجات المواطنين"، مشددا على أن "المسؤولية كانت تقتضي إنفاق تلك الاموال، وإلا لكانت البلاد وقعت في مشكلات كبيرة لو لم تنفق في حينها".

وأكد أن "جميع ذلك الإنفاق مقيد في حسابات وزارة المالية والوزارات المعنية، ولم ينفق اي قرش منها الا في مكانه الصحيح وعلى حاجات الدولة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين" (...).

وسيعقد الرئيس السنيورة مؤتمرا صحافيا صباح الجمعة المقبل يفند فيه ويشرح كل الحقائق والتفاصيل والملابسات، بالأرقام، وسيرد على كل الاستفسارات المطروحة من الإعلام والرأي العام اللبناني.

وكانت مصادر "المستقبل" رأت في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" أن الحملة على السنيورة، هدفها "الاقتصاص من الموقف السياسي والاقتصادي (للسنيورة) ودوره في إقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

واستهل حزب الله حضوره الحكومي بإصراره على مكافحة الفساد، وبرز ذلك في الكلمة التي ألقاها فضل الله في جلسة مناقشة البيان الوزاري. وأمس الاثنين أعاد فضل الله التذكير من مجلس النواب، بوجود "مستندات ووثائق رسمية، إن سلكت مسارها القانوني الصحيح، ستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم".

وكشف ان "في العام 2010 تبين أن الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها والحسابات الدائنة تصبح مديونة وهناك أموال طائلة ضاعت"، كاشفا أن هناك مئات الالاف من الاخطاء بالقيود المحاسبية وعلى مدى عشرات السنوات.

وسأل "هل يعقل أن حساب مصرف في العام 2006 يتم تصحيحه في العام 2010؟". كما كشف انه "تبين لنا ان هناك فوضى منظمة متعمدة كي تضيع الاموال، مما يطرح اسئلة عن الاف المليارات من الهبات والسلفات والقروض والحسابات المصرفية".

وفي السابق قال فضل الله "لن ننسى الـ 11 مليار وسيكون هناك يوم للمحاسبة"، غامزا من قناة السنيورة.