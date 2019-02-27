شركات طيران فيتنامية توقع اتفاقيات بقيمة 21 مليار دولار مع شركات أميركية

وقعت شركات طيران فيتنامية الأربعاء اتفاقيات مع شركات أميركية بقيمة 21 مليار دولار في أعقاب لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكبار مسؤولي قطاع الأعمال في هانوي قبيل قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وستشتري شركة فيتجيت للرحلات المنخفضة التكلفة 100 طائرة بوينغ طراز 737-ماكس تبلغ قيمتها 12,7 مليار دولار، بحسب الشركة، فيما وقعت شركة بامبو ايرويز الناشئة صفقة لشراء 10 طائرات بوينغ 787 دريملاينز بقيمة 3 مليارات دولار.

ووقعت الخطوط الجوية الفيتنامية الوطنية عقد صيانة بقيمة 100 مليون دولار مع سيبر كوربوريشن.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن تلك الاتفاقيات "ستدعم أكثر من 83 ألف وظيفة أميركية وتقدم مزيدا من الأمان والثقة للمسافرين الفيتناميين الدوليين"،وذلك بعد التوقيع على الصفقات في العاصمة الفيتنامية.

وكان ترامب قد انتقد الخلل في الميزان التجاري مع فيتنام وحض الدولة الشيوعية على شراء مزيد من السلع الأميركية.

ويشهد قطاع الطيران المزدهر في فيتنام طلبا على مزيد من الطائرات والمعدات، فيما تسعى العديد من شركات الطيران للهيمنة على قطاع السفر الجوي الذي ينمو بسرعة.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن شركة فيتجيت ستشتري 215 من المحركات التي تصنعها شركة سي.إف.إم، وهي مشروع مشترك بين شركة جي.إي أفييشن الأميركية ومحركات الطائرات الفرنسية سافران.

ووقعت شركة الطيران المنخفضة التكلفة -- المعروفة بارتداء مضيفاتها ملابس سباحة -- اتفاق صيانة مع بوينغ.

وقال الرئيس التنفيذي لبوينغ كيفن ماك-اليستر في بيان من الشركة "يسرنا توسيع شراكتنا مع فيتجيت ودعم نموها الملفت بطائرات حديثة متطورة".

وقالت شركة بامبو إن طائرات الدريملاينر ستمسح لها بالذهاب مسافات أطول في وقت تسعى لتطوير شبكتها أبعد من الخطوط الداخلية.

وقال ترينه فان كيويت، رئيس مجلس إدارة مجموعة إف.إل.سي الشركة الأم للخطوط، إن "فيتنام والعلاقات الاقتصادية والتجارية الأميركية شهدت نموا متسارعا. إن الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بدون توقف تنطوي على أهمية".

والشهر الماضي صنفت إدارة الطيران الفدرالي الأميركية فيتنام في "الفئة الأولى" ممهدة الطريق أمام شركات الطيران الفيتنامية لفتح طرق جوية مباشرة إلى الولايات المتحدة.

ولا تتوفر حاليا مثل تلك الرحلات، علما بأن بامبو قالت إنها تعتزم إطلاقها العام القادم.