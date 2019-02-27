زيارة مفاجئة للحريري الى عين التينة

فاجأ رئيس الحكومة سعد الحريري أمس الثلاثاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضوره الى عين التينة من دون موعد مسبق.

وقالت صحيفة "الاخبار" أن زيارة الحريري المفاجئة جاءت في فترة "تمشاية" الرئيس بري المسائية.

واجتمع الحريري مع بري لمدة ربع ساعة قبل أن يغادر من دون معرفة تفاصيل الاجتماع، الا أن مصادر "الاخبار" وصفت الجلسة بـ"الايجابية جدا".

وفيما تكتّمت أوساط بري على ما دار بينهما، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر متابعة أن حصول الزيارة جاء إثر عودة الحريري من القمة العربية ـ الاوروبية في شرم الشيخ، وعشيّة انعقاد مجلس الوزراء، وغداة حديث بري الجازم عن ضرورة العمل الحكومي السريع والمكثف وإصرار المجلس على مواكبة هذا العمل خطوة خطوة.

وقد مَهّد رئيس مجلس النواب الى ذلك بالتحضير لانتخاب أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.