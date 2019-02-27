حزب الله: لا تأثير للقرار البريطاني علينا أو على الحكومة

لم يعلق حزب الله رسميا حتى الساعة على القرار البريطاني بوضع جناحية العسكري والسياسي على لائحة الارهاب، الا ان مصادر الحزب قللت من أهمية الخطوة وتداعياتها عليه وعلى الحكومة.

وقالت مصادر الحزب لصحيفة "الجمهورية" الاربعاء "إن ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية لن يكون له اي تأثير على الحزب لا من قريب او من بعيد، علماً انّ هذه الخطوة تبدو متماهية مع الموقف الاميركي الذي، وكما هو معروف، لم يؤثر لا في واقع الحزب ولا في موقفه".

كذلك استبعدت المصادر ان يكون لهذا الموقف البريطاني اي تأثير ايضاً على الواقع السياسي في لبنان ولا على عمل الحكومة اللبنانية، ورحّبت في هذا السياق بالموقفين الصادرين عن رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.

وكان الحريري قد راى أن القرار البريطاني يخص بريطانيا وليس لبنان، فيما قال باسيل "لو وقف العالم بأجمعه ليقول أن المقاومة إرهاب، فهذا لن يجعل منها إرهابا بنظر اللبنانيين".

وفي جديد القرار البريطاني ضد "حزب الله"، برزت أمس دعوة حزب العمال البريطاني المعارض لوزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد الى تقديم الأدلة التي تبرّر قراره توسيع حظر "حزب الله" ليشمل جناحه السياسي.

وقال المتحدث باسم حزب العمال "على وزير الداخلية أن يُظهر بالتالي أنّ هذا القرار اتُخِذ بنحو موضوعي وحيادي، وبناء على أدلة واضحة وجديدة، وليس بسبب طموحه في الوصول للقيادة".