الراعي: للفصل بين الحل السياسي في سوريا وعودة النازحين

دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المجتمع الدولي الى الفصل بين الحل السياسي في سوريا وعودة النازحين.

وقال الراعي في كلمة ألقاها، في مؤتمر "خدمة الخير العام في اطار بيئة تعددية، الذي تنظمه كاريتاس، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضوره، في دار سيدة الجبل - فتقا، "الخير العام هو توفير مجموع الشروط الحياتية التي تتيح للجميع افرادا وجماعات تحقيق ذواتهم على اكمل وجه وبسهولة".

وتوجه الى الرئيس عون بالقول "فخامتكم كونكم على رأس الدولة تتفانون في سبيل الخير العام موضوع هذا المؤتمر".

وشدد الراعي على وجوب أن "يفصل المجتمع الدولي بين الحل السياسي في سوريا وعودة النازحين"، قائلا "هناك ضرورة ملحة بأن يعود النازحون السوريون الى بلدهم لكي ينعموا فيه بحقوقهم المدنية ومن الواجب حماية لبنان من مخاطر هذا الوجود المرهق".

وأضاف "لبنان يفصل الدين عن الدولة، لكنه يحترم جميع الاديان ومعتقداتها ويقر بمبدأ المشاركة بالمساواة بين المسيحيين والمسلمين في الحكم والادارة ويعتمد النظام الديمقراطي".