20 قتيلا على الأقل في حادثة محطة القطار في القاهرة

لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم في حادثة قطار مروعة نجم عنها حريق كبير داخل محطة القطارات الرئيسية في القاهرة، وفق مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر إن الحادثة أدت ايضا إلى إصابة 40 شخصا بجروح. وأكد التلفزيون الرسمي المصري الحصيلة.

واندلع الحريق بعد اصطدام القطار بحاجز فولاذي.

وأظهرت الصور تصاعد سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق المحطة. وشوهد رجال الإطفاء يبذلون الجهود لإخماد النيران المندلعة في العربة المتفحمة.

وأظهرت الصور ايضا اندلاع النيران في القطار وفي منصة مجاورة، فيما حاول بعض الأشخاص المتواجدين مساعدة المصابين.

وهرعت سيارات الإسعاف وطواقم الإغاثة إلى مكان الحادثة، وفق مصادر طبية.

وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي لدى وصوله المكان "انتهى عهد أن يكون في سكوت علي أي نوع من أنواع التقاعس وكل من يتقاعس أو يخطئ سيحاسب حسابا عسيرا".

وكثيرا ما اشتكى المصريون من عدم تصدي الحكومة لمشكلات النقل المزمنة في البلاد، حيث الطرق لا تخضع لأعمال صيانة كافية وكذلك سكك الحديد.

وسجلت وكالة الاحصاءات الرسمية 1793 حادث قطار في عام 2017.