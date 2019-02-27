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ترامب وكيم متفائلان مع بدء قمتهما الثانية في هانوي

من Naharnet Newsdesk 14:59 ,2019 شباط 27
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أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفاؤلاً الأربعاء في هانوي في مستهل قمتهما الثانية بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة.

وتصافح الرجلان أمام صف من الأعلام الأميركية والكورية الشمالية داخل فندق فخم وسط في العاصمة الفيتنامية.

وخلال تصريحات مقتضبة للإعلام، قال ترامب إنه يتوقع أن تكون القمة "ناجحة جدا"، علماً أنها تركز على نزع السلاح النووي للنظام الكوري الشمالي، مضيفاً بأنها ستكون "مماثلة أو حتى أفضل من القمة الأولى".

وأعلن كيم من جهته متوجهاً لترامب "أنا متأكد من أننا سنخرج بنتيجة هذه المرة يرحب بها الجميع"، مضيفاً "سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك".

وتطالب واشنطن بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، لكن لم يحصل أي تقدم واضح في هذا المجال منذ لقاء سنغافورة.

مصدروكالة الصحافة الفرنسية
العالم
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