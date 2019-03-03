إسرائيل تقصف مواقع لحماس ردا على إطلاق بالونات تحمل متفجرات

أفاد مصدر أمني في حماس الأحد أن الطيران الإسرائيلي قصف موقعين تابعين للحركة في قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق بالونات تحمل "متفجرات" باتجاه إسرائيل.

وقال المصدر الأمني في حماس إن "طائرات الاحتلال شنت عدة غارات استهدفت موقعين للمقاومة (تابعين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس) شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وآخر شرق رفح جنوب قطاع غزة".

وأشار إلى أن الهجوم الذي وقع ليل السبت أسفر عن أضرار "كبيرة" مضيفا أنه "لم يبلغ عن وقوع إصابات".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الضربات نفّذت بعدما "أطلقت مجموعة من البالونات المحملة بمتفجرات من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا عدم وقوع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

كما أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان جديد مساء الاحد أن طائراته استهدفت مقرا عسكريا لحماس في شمال قطاع غزة، ردا على إلقاء عبوات ناسفة على الساتر الفاصل بين القطاع واسرائيل.

وأفادت مصادر طبية في غزة أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح جراء هذه الغارة.

وفي وقت متأخر الأربعاء، استهدف الطيران الإسرائيلي عدة مواقع تابعة لحماس في غزة بعدما أدى "بالون متفجر" أطلق من القطاع الذي تديره الحركة الإسلامية، إلى إلحاق أضرار بمنزل في إسرائيل.

ويطلق فلسطينيون في غزة منذ شهور بالونات محملة بمواد متفجرة وحارقة بين حين وآخر، فيما تتواصل التظاهرات والصدامات كل أسبوع عند الجدار الحدودي.

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات في 30 آذار العام الماضي، قتل 251 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم على الخط الحدودي الفاصل مع اسرائيل، والآخرون بقصف مدفعي أو ضربات جوية. وقتل جنديان إسرائيليان منذ ذلك التاريخ.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ العام 2008.