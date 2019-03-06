النائب العام الاسرائيلي يطلب إبطال ترشيح يميني قومي بسبب "العنصرية"

طلب النائب العام الإسرائيلي إبطال ترشيح ميخائيل بن آري اليميني القومي الذي يأمل في دخول البرلمان بفضل مناورة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تواجه انتقادات شديدة، للانتخابات التشريعية ل"تحريضه على العنصرية" ضد العرب، كما ورد في بيان.

وستناقش لجنة الانتخابات من الأربعاء إلى الأحد الطعون في الترشيحات. وهي غير ملزمة تنفيذ قرارات النائب العام، لكن يمكن الطعن في قراراتها بعد ذلك أمام المحكمة العليا.

وبن آري عضو في حزب "القوة اليهودية" وأحد أكبر المستفيدين من تحالف أبرم في شباط بمبادرة من رئيس الوزراء لتحسين فرص إعادة انتخابه في الاقتراع التشريعي في التاسع من نيسان.

وبمبادرة من نتانياهو وافق حزبان دينيا قوميان على إضافة مرشحين من "القوة اليهودية" على لوائحهما. ويريد رئيس الوزراء بذلك تعزيز فرص تشكيله ائتلافا بعد الانتخابات.

ورأى النائب العام أفيخاي ماندلبليت في بيان نشر في وقت متأخر من الثلاثاء أنه يجب إبطال ترشيح بن آري الذي كان قد وصف عرب اسرائيل بأنهم "خونة وقتلة" ما يشكل "تحريضا على العنصرية" حسب النائب العام.

ودان حزب القوة اليهودية "النفاق" في مواقف النائب العام واتهمه بأنه لم يطلب إبطال اللوائح العربية كما يريد بن آري خصوصا.

ويشكل عرب اسرائيل 17,5 بالمئة من سكان اسرائيل.

وقال النائب العام إن "بن آري يحرض على كراهية السكان العرب على أسس اتنية وقومية"، مشيرا إلى أنه "يدعو إلى إدانة عنيفة لحقوق السكان العرب".

ويحتل بن آري المرتبة الخامسة في اللائحة ويتمتع بفرص كبيرة لانتخابه نائبا.

وكان خصوم لنتانياهو قدموا طلبات طعون إلى اللجنة الانتخابية ضد مرشحي "القوة اليهودية".

وقياديو هذا الحزب هم تلاميذ الحاخام الأميركي الاسرائيلي مئير كاهانا المدافع بشدة عن القضايا اليهودية ومؤسس حزب كاخ المعادي للعرب الذي دخل الكنيسة بعد اقتراع 1984 لكنه منع من المشاركة في الانتخابات في 1988 لأنه اعتبر عنصريا.