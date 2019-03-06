الاتحاد الاوروبي: لا حل في الوقت الراهن للخروج من مأزق بريكست

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه الأربعاء أنه "لم يتم التوصل لحل" حتى الآن للخروج من مأزق بريكست، بحسب ما ذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية عقب المفاوضات الأخيرة في بروكسل.

وقال المتحدث مرغريتيس سكيناس في مؤتمر صحافي إن بارنييه أبلغ المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بأن المحادثات "كانت صعبة".

وأبلغ بارنييه أعضاء المفوضية بأنه "لم يتم التوصل الى أي حل في هذه المرحلة يكون متماشيا مع اتفاق الانسحاب" الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الحكومة البريطانية" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأكد بارنييه أنه رغم ذلك جرت المحادثات في "جو بناء". وجاء تصريحاته بعد يوم على إجرائه جولة محادثات مع النائب العام البريطاني جيفري كوكس ووزير بريكست ستيفن باركلي.

وأكد بارنييه أن الجانبين لم يحسما بعد مسألة "شبكة الأمان" الهادفة لإبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا العضو في الاتحاد ومقاطعة وإيرلندا الشمالية البريطانية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على عملية السلام في إيرلندا الشمالية لكن لندن تخشى من أن يؤدي ذلك إلى ربط بريطانيا بشكل نهائي ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وتهدف محادثات الاتحاد الاوروبي وبريطانيا إلى مساعدة حكومة ماي في الحصول على مصادقة البرلمان لاتفاق السلام وتجنب خروج بريطانيا من الكتلة في 29 آذار بدون اتفاق.

وقال كوكس إنه قدم "مقترحات منطقية جدا" خلال محادثات في بروكسل.

وقال لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية من بروكسل إن "الجانبين تبادلا آراء قوية وحاليا نواجه المحادثات الحقيقية. ستستأنف المحادثات قريبا".

وأضاف "إنها مفاوضات حساسة جدا، وصلنا الآن إلى صلب الأمور".

لكنه قال إنه لن يكشف عن محتوى المحادثات لأنها "خاصة وسرية".