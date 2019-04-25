سعر النفط يتخطى 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نهاية تشرين الأول

تخطى سعر نفط برنت الخميس 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نهاية تشرين الأول، تحت ضغط التشديد المرتقب للعقوبات الأميركية على إيران.

ووصل سعر برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم حزيران قرابة الساعة 8,30 (10,30 بتوقيت باريس) إلى 75,23 دولارا في لندن بارتفاع 66 سنتا عن سعر الإغلاق الأربعاء، وبعد 15 دقيقة على تسجيله حدا أقصى قدره 75,42 دولارا.

وفي نيويورك ازداد سعر الخام الخفيف تسليم حزيران أيضا 20 سنتا إلى 66,09 دولارا، بعد دقائق على تسجيله 66,16 دولارا محققا أعلى مستوى منذ ستة أشهر تقريبا.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا الإثنين بعدما أعلنت الولايات المتحدة وقف العمل بالاعفاءات الممنوحة لبعض الدول للسماح لها باستيراد النفط الإيراني رغم عقوبات واشنطن.

وقال تاماس فارغا المحلل لدى شركة "بي في إم" إنه "من المفترض مبدئيا أن يُخرج ذلك ما بين مليون و1,3 مليون برميل نفط في اليوم من السوق، مضيفا "سوف نرى ما يحصل".

ووعدت السعودية، المصدر الأول للنفط في العالم، بزيادة انتاجها للتعويض عن النفط الإيراني، ولو أن وزير الطاقة خالد الفالح أوضح الأربعاء أن المملكة لا ترى ضرورة لزيادة انتاجها "فورا"، وفق ما نقلت عنه وكالة بلومبرغ الأميركية لأخبار الطاقة.

وكان ارتفاع سعر نفط الخام الخفيف الخميس أقل حدة، بعدما أفادت بلومبرغ الأربعاء عن مخزون أميركي من الخام يفوق التوقعات.

وزادت الولايات المتحدة مخزونها من الخام بمقدار 5,5 ملايين برميل خلال الأسبوع الذي انتهى في 19 نيسان، علما أن أي زيادة في المخزون الأميركي تفسر بصورة عامة على أنها مؤشر إلى تراجع الطلب في الاقتصاد الأول في العالم.