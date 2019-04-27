الامم المتحدة تدعو لبنان الى نزع سلاح حزب الله

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير نصف السنوي التاسع والعشرين في شأن تنفيذ القرار 1559 من احتفاظ حزب الله" بـ"قدرات عسكرية ضخمة ومتطورة".

ودعا الحكومة والجيش اللبنانيين إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع الحزب وغيره من حيازة الأسلحة والعمل من أجل تحويله إلى حزب سياسي مدني صرف بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".

وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن كشفوا للصحيفة أن الولايات المتحدة غير راضية عن التقرير الأخير للأمين العام، والذي يعده له المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان يان كوبيش، في شأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1701. لا سيما لجهة التقيد ببنوده الخاصة بحظر الأسلحة عن الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وأبرزها حزب الله.