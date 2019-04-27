الامم المتحدة تدعو لبنان الى نزع سلاح حزب الله

الامم المتحدة تدعو لبنان الى نزع سلاح حزب اللهRead this story in English
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير نصف السنوي التاسع والعشرين في شأن تنفيذ القرار 1559 من احتفاظ حزب الله" بـ"قدرات عسكرية ضخمة ومتطورة".
ودعا الحكومة والجيش اللبنانيين إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع الحزب وغيره من حيازة الأسلحة والعمل من أجل تحويله إلى حزب سياسي مدني صرف بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".
وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن كشفوا للصحيفة أن الولايات المتحدة غير راضية عن التقرير الأخير للأمين العام، والذي يعده له المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان يان كوبيش، في شأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1701. لا سيما لجهة التقيد ببنوده الخاصة بحظر الأسلحة عن الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وأبرزها حزب الله.
Guterres must be living under a rock! when did he and the UN realize that the Lebanese government is simply a cover for Kizb and its Iran/Syrian owners? And even if the government in Lebanon was independent what does he and the aloof of reality UN perceive when it comes to taking steps against a terror driven organisation? what rubbish and what nonsense were getting used to seeing from the UN. The organisation itself has become nothing short of a farce. Because it is completely constipated by the embargo powers of the five Permanent Members [USA, Russia, China, UK, France] of the Security Council.