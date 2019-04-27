البستاني تواكب حملة نزع التعديات على الكهرباء: الموضوع ليس انتقاما

واكبت وزير الطاقة ندى البستاني حملة نزع التعديات على الكهرباء، وتنمت مشاركة المواطنين في هذه الحملة والى تسوية أوضاعهم ومخالفاتهم في كل المناطق.

ودعت الى مساعدة الفرق الفنية لنزع التعديات عن الشبكة، موضحة "الموضوع ليس انتقاماً من احد، لكنه أساسي لتحسين وضع الشبكة وتخفيف الاعطال عنها، وايصال الكهرباء الى الجميع."

كما تمنت بستاني على كهرباء لبنان اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواكبة العملية، كاشفة أن "المؤسسة ستقوم باتخاذ إجراءات لخفض بعض رسوم الاشتراكات ووضع آلية لتحفيز المواطنين على تسديد محاضر المخالفة المنظمة بحقهم ضمن آلية وخطة ستطرحها المؤسسة في القريب العاجل."