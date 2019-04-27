البستاني تواكب حملة نزع التعديات على الكهرباء: الموضوع ليس انتقاما

البستاني تواكب حملة نزع التعديات على الكهرباء: الموضوع ليس انتقاماRead this story in English
واكبت وزير الطاقة ندى البستاني حملة نزع التعديات على الكهرباء، وتنمت مشاركة المواطنين في هذه الحملة والى تسوية أوضاعهم ومخالفاتهم في كل المناطق.
ودعت الى مساعدة الفرق الفنية لنزع التعديات عن الشبكة، موضحة "الموضوع ليس انتقاماً من احد، لكنه أساسي لتحسين وضع الشبكة وتخفيف الاعطال عنها، وايصال الكهرباء الى الجميع."
كما تمنت بستاني على كهرباء لبنان اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواكبة العملية، كاشفة أن "المؤسسة ستقوم باتخاذ إجراءات لخفض بعض رسوم الاشتراكات ووضع آلية لتحفيز المواطنين على تسديد محاضر المخالفة المنظمة بحقهم ضمن آلية وخطة ستطرحها المؤسسة في القريب العاجل."
She is referring to the chaotic situation in Dahiye, of course. Be prepared for some assault on her soon. If she is lucky it will only be verbal assault from Berri, Nassy and their people.
lol good luck with that! Who would dare go in Da7istan and remove a speaker wire not to mention a power cable lol. She can call fowl till her voice goes hoarse it will do nothing on deaf ears. Kizb would decapitate any member of the electrical board for far less. Besides they would be called Israeli sympathizers for even suggesting Kizb pays their bills....