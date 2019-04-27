بوتين: روسيا لن تزيد إنتاجها النفطي فور انتهاء الإعفاءات الأميركية من الحظر على إيران

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن روسيا لن ترفع على الفور إنتاجها النفطي عند انتهاء مهلة الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني في أيار/مايو.

وفي الأيام الأخيرة، تخطى سعر برميل النفط عتبة الـ75 دولار أميركي للمرة الأولى منذ ستة أشهر، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الاثنين إلغاء الإعفاءات الأميركية التي تسمح لبعض الدول مثل الصين والهند، باستيراد النفط الإيراني الخام رغم العقوبات المفروضة من جانب واشنطن.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السعودية وغيرها من الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على طلبه زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار بهدف التعويض عن النفط الإيراني.

لكن الرياض أعلنت الأربعاء أنها لا تنوي رفع انتاجها على الفور.

وعلى هامش قمة بكين، تحدث بوتين في الاتجاه نفسه.

وقال في مؤتمر صحافي بعد قمة "طرق الحرير الجديدة" التي عُقدت في بكين، "نحن ننتج حالياً 1,5 مليون برميل نفط يومياً. يمكننا أن ننتج المزيد. لدينا إمكانات هائلة. لكن لدينا اتفاق مع أوبك يقضي بالإبقاء على مستوى محدد من الإنتاج والاتفاق يبقى ساريا حتى تموز".

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده "مستعدة لتلبية احتياجات ليس الصين فقط بل كل شركائها في العالم كله".

وأضاف "يُفترض أن تدخل القيود الأميركية بحق إيران حيزّ التنفيذ في مطلع أيار. ولا أتخيّل كيف سيكون ردّ فعل سوق النفط العالمية على ذلك".

وشدّد على أن "أياً من شركائنا، بما في ذلك السعودية، لن يتخلى عن اتفاقاتنا في إطار أوبك".