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الولايات المتحدة تتعهد بـ"محاسبة" قادة تنظيم الدولة الاسلامية بعد شريط البغدادي

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من Naharnet Newsdesk 08:11 ,2019 نيسان 30
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تعهدت الولايات المتحدة الإثنين بتعقّب قادة تنظيم الدولة الاسلامية الطلقاء وانزال الهزيمة بهم، وذلك بعد ظهور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في شريط فيديو للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية ان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف سيقاتل في كل أنحاء العالم ل"ضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الارهابيين واحضار قادتهم الذين لا يزالون طلقاء امام العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه".

وفي الفيديو الصادر عن "مؤسسة الفرقان" الدعائية أشار البغدادي الذي ظهر بلحية بيضاء مفترشا الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، الى هزيمة التنظيم الشهر الماضي في معقله الأخير في الباغوز، وهدد بشن هجمات انتقامية.

وأضاف المتحدث أن محللي الحكومة الأميركية "سيراجعون هذا التسجيل ويحيلونه الى وكالات الاستخبارات لتأكيد صحته".

وقال "هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا كانت ضربة نفسية واستراتيجية قاضية لهذا التنظيم الذي شهد تهاوي ما يسمى بالخلافة ومقتل قادته أو هربهم من المعركة، اضافة الى كشف وحشيته".

مصدروكالة الصحافة الفرنسية
الشرق الأوسط
التعليقات 8
Thumb janoubi 11:31 ,2019 نيسان 30

He bragged his group carried out 92 attacks in eight countries to avenge the loss of territory in Syria, citing Sri Lanka, Libya and Saudi Arabia, without offering evidence for his claim.

But not in Iran?

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Thumb blablablablabla 12:21 ,2019 نيسان 30

he might be living in SOSeash love tunnel used by Doodle to look like that

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Thumb doodle-dude 12:25 ,2019 نيسان 30

lol@ the shia 'christian' of european parents and a deep and wide luv tunnel

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Thumb s.o.s 16:38 ,2019 نيسان 30

When I look at this dead man walking, I see Hassan Nasrala. Same look, same rhetorics, same backward mentality....

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Thumb whyaskwhy 16:16 ,2019 نيسان 30

His Henna is to show his virility so that he can marry to produce more religious zealots who will hopefully go to heaven very early in life. One wonders why the Islamic world makes practically no effort in going after this satanic leader?

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Thumb Mrknowitall 18:51 ,2019 نيسان 30

https://www.youtube.com/watch?v=MuhspzL-_o4

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Thumb Mrknowitall 18:54 ,2019 نيسان 30

Hassan Nasrallah 1985: "Jbeil and Keserouan were Muslim and the Christians were brought in as invaders by the Byzantine Empire to be a thorn in the side of the Muslim nation".

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Thumb enterprise 05:52 ,2019 أيار 01

DNA 30/04/2019 البغدادي: لبَّيك يا خامنئي
https://www.youtube.com/watch?v=MuhspzL-_o4&frags=pl%2Cwn

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