الولايات المتحدة تتعهد بـ"محاسبة" قادة تنظيم الدولة الاسلامية بعد شريط البغدادي

الولايات المتحدة تتعهد بـ"محاسبة" قادة تنظيم الدولة الاسلامية بعد شريط البغداديRead this story in English
تعهدت الولايات المتحدة الإثنين بتعقّب قادة تنظيم الدولة الاسلامية الطلقاء وانزال الهزيمة بهم، وذلك بعد ظهور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في شريط فيديو للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية ان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف سيقاتل في كل أنحاء العالم ل"ضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الارهابيين واحضار قادتهم الذين لا يزالون طلقاء امام العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه".
وفي الفيديو الصادر عن "مؤسسة الفرقان" الدعائية أشار البغدادي الذي ظهر بلحية بيضاء مفترشا الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، الى هزيمة التنظيم الشهر الماضي في معقله الأخير في الباغوز، وهدد بشن هجمات انتقامية.
وأضاف المتحدث أن محللي الحكومة الأميركية "سيراجعون هذا التسجيل ويحيلونه الى وكالات الاستخبارات لتأكيد صحته".
وقال "هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا كانت ضربة نفسية واستراتيجية قاضية لهذا التنظيم الذي شهد تهاوي ما يسمى بالخلافة ومقتل قادته أو هربهم من المعركة، اضافة الى كشف وحشيته".
He bragged his group carried out 92 attacks in eight countries to avenge the loss of territory in Syria, citing Sri Lanka, Libya and Saudi Arabia, without offering evidence for his claim.
But not in Iran?
When I look at this dead man walking, I see Hassan Nasrala. Same look, same rhetorics, same backward mentality....
His Henna is to show his virility so that he can marry to produce more religious zealots who will hopefully go to heaven very early in life. One wonders why the Islamic world makes practically no effort in going after this satanic leader?
Hassan Nasrallah 1985: "Jbeil and Keserouan were Muslim and the Christians were brought in as invaders by the Byzantine Empire to be a thorn in the side of the Muslim nation".
DNA 30/04/2019 البغدادي: لبَّيك يا خامنئي
https://www.youtube.com/watch?v=MuhspzL-_o4&frags=pl%2Cwn