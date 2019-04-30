42 قتيلا أجنبيا ضمن حصيلة اعتداءات سريلانكا

أعلنت سلطات سريلانكا التعرف على 42 أجنبيا بين القتلى جراء اعتداءات عيد الفصح التي أوقعت 253 ضحية في 21 نيسان/أبريل.

والدول التي سجلت أكبر خسائر بشرية هي الهند (11 قتيلا) وبريطانيا (6 قتلى) والصين (4 قتلى) والدنمارك (3 قتلى).

ولا يزال 12 أجنبيا في عداد المفقودين بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في بيان مساء الإثنين، مشيرة إلى أنهم قد يكونوا بين الجثث التي لم يتم التعرف عليها في مشرحة كولومبو.

ولا يزال خمسة أجانب أصيبوا في العمليات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق فخمة وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية، يتلقون العلاج في المستشفى.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت عن مقتل 40 أجنبيا في هذه الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا والتي تلقى إقبالا من السياح.

وأضافت سلطات كولومبو أنه "تمت إعادة أشلاء 25 مواطنا أجنبيا إلى بلدانهم" حتى الآن.

وأعلنت الحكومة حال الطوارئ لإعطاء قوات الأمن إمكانية مطاردة المشتبه بهم. وتم اعتقال أكثر من 150 مشتبها به حتى الآن على ارتباط بالاعتداءات.

وتتوقع السلطات تراجع عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 30% هذه السنة، ما قد يتسبب بخسارة عائدات سياحية قد تصل إلى 1,5 مليار دولار.