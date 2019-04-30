مجلس الوزراء يستكمل النقاش حول مشروع الموازنة الاربعاء

ألتأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا الثلاثاء لمناقشة مشروع الموازنة الذي أحاله علي حسن خليل الى الامانة العام لمجلس الوزراء منذ أسبوع تقريبا، على أن يستكملوا النقاش يوم غد الاربعاء لاقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن.

وبعد الجلسة، قال خليل ان النقاش في مشروع موازنة عام 2019 تطرق الى كل القضايا المرتبطة بالموازنة، لافتا الى ان النقاش التفصيلي يبدأ غدا في السراي الحكومي على ان تستمر الاجتماعات حتى انجازها واحالها الى مجلس النواب.

ولفت الى انه قدّم تقريرا حول ما تضمنته الموازنة من توجهات وأرقام.

كذلك، أعرب وزير المال عن تفاؤله "باقرار الموازنة سريعا والمهم الا يكون هناك جبهات داخل الحكومة وأن نتحدث لغة واحدة".

وأكد أنه لم يحصل أي نقاش بشأن تخفيض أو إلغاء معاشات لمتقاعدين او لموظفي دولة او قطاع عام او لعسكريين.