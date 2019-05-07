موظفو مصرف لبنان يعلقون إضرابهم مؤقتا: لن نسمح بالمس بحقوقنا

موظفو مصرف لبنان يعلقون إضرابهم مؤقتا: لن نسمح بالمس بحقوقناRead this story in English
علق موظفو مصرف لبنان إضرابهم حتى يوم الجمعة المقبل، مؤكدين رفضهم للمس بحقوقهم.
وقال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة في مؤتمر صحافي أن "النقابة غير مستعدة ان تتنازل عن حق من حقوقها وعن استقلالية مؤسساتها".
ولفت الى أن "النقابة ستنتظر 3 أيام وفي حال جرت أمور ايجابية سيتم تعليق الاضراب كلياً"، لافتاً إلى "أننا نشكر الموظفين على تعاليهم على جراحهم وعلى تحملهم مسؤولياتهم".
وأوضح عواضة أن "الاضراب لم يعلق نهائيا لأن الامور لم تنته نهائيا والمهم في الموضوع أن هناك توجه لنوع من الايجابية ونحن ايجابيون مع الايجابية"، مؤكداً "إننا لسنا هواة للاضرابات ولكن نحن لن نسمح بالمس بحقوقنا".
وينفذ موظفو المصرف المركزي منذ السبت اضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على بند في مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس الوزراء حاليا ويتضمن إلغاء رواتب عن أربعة أشهر إضافية يتقاضونها، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتخفيض عجز الموازنة.
ولا يخضع مصرف لبنان لموازنة الدولة، بالنظر إلى أن له أنظمته الداخلية وموازنته الخاصة.
وينطلق الاعتراض التحذيري من أن الموظفين لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي استفاد منها القطاع العام، وذلك لأن ميزانية مصرف لبنان مستقلة عن ميزانية الدولة، وعليه تظاهروا رفضاً للمسّ بالأشهر الأساسية والإضافية التي يتقاضاها موظفو المصرف، المستحقة لهم بموجب القانون الذي ينظم عمل مصرف لبنان.
ويُعدّ موظفو المصرف المركزي من الموظفين الذين يحظون بتسهيلات وتقديمات وحوافز مهمة، فضلاً عن أن رواتبهم مرتفعة نسبياً بالنظر إلى أن أنهم يتقاضون رواتب 16 شهراً في السنة. وتتراوح أعدادهم في حدود 850 موظفاً.
Those entitled Central Bank Employees caused a crisis in Lebanon. What they did is crazy. They should be fired!
you're being sarcastic right?
Because if what the CBE did was crazy and that they should be fired for it, then ALL THOSE who contributed in ruining the Lebanese state should have been arrested and judge in order to avoid reaching the economical disaster! which did not happen and will never do...
Now we are in deep manure and all are calling for austerity but I can assure you the day things will take a better turn, corruption and thievery will be back!
The BDL employees deserve our solidarity. Why should they be put on diet if the ministers, MPs and president keep on getting fatter ?
Slashing salaries is no option. They can let go of employees and give them their redundancy money if they aren’t needed, but exploiting people like we do with Ethiopian maids is a definite no.