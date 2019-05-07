الحكومة تطلب من مصرف لبنان والاجهزة العسكرية أرقاما لدراستها قبل إقرار الموزانة

ناقش مجلس الوزراء الثلاثاء بنود الموازنة العامة للعام 2019 على أن يستكمل النقاش يوم غد الاربعاء.

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام جمال الجراح إن النقاش استكمل بالمواد القانونية، وقد "مررنا تقريباً على كافة المواد التي كانت قيد البحث أو معلقة، وغداً سنستأنف دراسة المواد، على أمل أن ننتهي نهائياً من المواد القانونية وندخل بالأرقام".

وأمل أن "ننتهي يوم الجمعة أو قبله من موضوع الموازنة". وأضاف: "الأمور جيدة جداً، والنقاش الحاصل مسؤول وبالأرقام. هناك بعض المعطيات المالية والأرقام التي سنطلبها من مصرف لبنان والأجهزة العسكرية لكي تتم دراستها وتحليلها لاتخاذ القرارات بخصوص المواد التي عُلقت وأٌجلت إلى اليوم أو غداً".

وأكد الجراح أن "لأجواء جيدة، وأعتقد أنه حصل أيضاً انفراج على صعيد الإضرابات، وبعض المضربين لم نعرف لماذا أضربوا حتى الآن".

وشدد على "أننا نسير بكل جدية ومسؤولية، وسنعلن قريباً إن شاء الله كل القرارات التي توصلنا إليها، والتي بينها قرارات إيجابية وما فيه تسهيل للمواطن وحوافز، وإعفاءات وتشجيع على مبادرة المواطن لتسديد رسومه".

وفي موضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية، قال الجراح إنه "سيدرس كـسلة واحدة، ليس التجهيزات وحدها والتقاعد وحده والراتب وحده، بل كسلة متكاملة، ووزير الدفاع سيأتي بالجداول في الغد بشكل نهائي والأرقام ونتخذ القرارات بشأنها".