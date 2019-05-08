جابر يدعو الى "إصلاح هيكلي قبل الاقتطاع من الرواتب"Read this story in English
دعا النائب ياسين جابر الى إصلاح هيكلي حقيقي في كافة القطاعات قبل الاقتطاع من الرواتب، معتبرا أن "السير بسياسة تقشفية ضروري ولكنه غير كاف".
وقال جابر في حديث الى اذاعة صوت لبنان 93.3 "السير بسياسة تقشفية ضروري، لكنه غير كاف، بل المطلوب هو اصلاح هيكلي حقيقي في القطاعات قبل الاقتطاع من الرواتب ووقف الهدر".
ولفت الى أن "الى ان التحركات التي حصلت أدت الى تبديل طريقة التعامل مع مشروع الموازنة، بحيث ستتم دراسة متأنية في كل وزارة لكيفية إجراء عمليات التقشف لا سيما في وزارة الدفاع ومع المؤسسة العسكرية".
وأشار جابر الى انه "على المسؤولين أن يقوموا بما يلزم لإعادة الاقتصاد الوطني الى السكة الصحيحة"، مشددا "على أهمية اعتماد الفكر الإصلاحي الحقيقي والعودة الى تطبيق القوانين في كل المجالات".
Maybe talk to your elder Berri and ask him to complete the highway the cuts off at Qasmiyeh or nah el aswan, so we can get further south after Sour to our homes in decedent times.