جابر يدعو الى "إصلاح هيكلي قبل الاقتطاع من الرواتب"

دعا النائب ياسين جابر الى إصلاح هيكلي حقيقي في كافة القطاعات قبل الاقتطاع من الرواتب، معتبرا أن "السير بسياسة تقشفية ضروري ولكنه غير كاف".

وقال جابر في حديث الى اذاعة صوت لبنان 93.3 "السير بسياسة تقشفية ضروري، لكنه غير كاف، بل المطلوب هو اصلاح هيكلي حقيقي في القطاعات قبل الاقتطاع من الرواتب ووقف الهدر".

ولفت الى أن "الى ان التحركات التي حصلت أدت الى تبديل طريقة التعامل مع مشروع الموازنة، بحيث ستتم دراسة متأنية في كل وزارة لكيفية إجراء عمليات التقشف لا سيما في وزارة الدفاع ومع المؤسسة العسكرية".

وأشار جابر الى انه "على المسؤولين أن يقوموا بما يلزم لإعادة الاقتصاد الوطني الى السكة الصحيحة"، مشددا "على أهمية اعتماد الفكر الإصلاحي الحقيقي والعودة الى تطبيق القوانين في كل المجالات".