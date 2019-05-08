التحركات الاحتجاجية تتسع.. وموظفو المديرية العامة للطيران المدني يحذرون

بعد إضراب موظفي "مصرف لبنان" وتعليقه أمس الثلاثاء حتى يوم الجمعة، دعا الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني المسؤولين المعنيين إلى الأخذ بمطالبهم بشكل جدي تلافياً لاتخاذ مواقف تؤدي إلى إرباك حركة المطار جراء توقف الموظفين عن تقديم الخدمات الأساسية فيه.

وطالب هؤلاء بعدم المس بالحقوق المكتسبة للموظفين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني.

وبالتزامن، دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، إلى الإضراب ابتداء من أمس وحتى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء رفضاً للمسّ بالرواتب، وبصندوق التعاضد بالنظام التقاعدي، وغيرها.

وخلال الأيام الماضية، توسعت التحركات والاحتجاجات لتطال كل الفئات، فبعد إضراب موظفي البنك المركزي للمرة الأولى منذ مطلع التسعينات، تسود اضطرابات مماثلة في قطاعات كثيرة والأشد تأثيراً بينها عرقلة المعاملات الصحية والاستشفائية المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي والمستشفيات الحكومية، وتعقيد عمليات الرسو والتفريغ والتحميل في مرفأ بيروت.

وتعد أجور القطاع العام أكبر بند في نفقات الدولة، وتليها تكلفة خدمة الدين العام. وانضم عسكريون متقاعدون إلى معارضي الموازنة خشية أن تستهدف بعض المزايا التي يحصلون عليها.