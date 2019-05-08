عراجي: الاحتجاجات منظمة وهناك استهداف للحريري

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي أن ما يجري حاليا من احتجاجات على الموزانة هو "استهداف للرئيس الحريري ودوره".

وقال عراجي في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط" الاربعاء "إن بعض القوى السياسية تمارس الشعبوية في خطابها، وتحاول تحميل رئيس الحكومة مسؤولية التخفيض وتوتر الشارع ومسؤولية الأزمة المالية" مشيراً إلى أن ما يجري هو "استهداف للرئيس الحريري ولدوره".

وفيما أكد أن الإضرابات احتجاجاً على تخفيض الرواتب أمر منطقي، اعتبر عراجي "القول إن رئيس الحكومة وحده يتحمل المسؤولية أمر غير منطقي".

واوضح "لان مجلس الوزراء ممثل من كل الكتل النيابية، وكل الأطراف فيه كانت موافقة على التخفيضات في الموازنة، قبل أن تتنصل بعض القوى وتلعب على الوتر الشعبوي لجهة القول إنها تعارض التخفيضات، مع العلم بأن الحريري كان أكد أن لا مساس بالرواتب".

وإذ شدد على أن القرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعاً، رأى أن الاحتجاجات "تسير بطريقة منظمة وتضرب قطاعات حيوية"، وهو ما يؤكد مرة أخرى "أن هناك جهوداً لاستهداف الحريري وتحميله المسؤولية".

وكان الحريري قال في مؤتمر صحافي ليل الاثنين الماضي عقب اجتماعه مع الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا، إن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

وتوقع الحريري تسوية المشكلة في البنك المركزي، لكنه انتقد الإضرابات "الاستباقية" بسبب مسودة الميزانية التقشفية. وقال إن الحكومة تتبنى إجراءات لتفادي انهيار اقتصادي.