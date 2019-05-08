الجراح: شبكة التوتر العالي في المنصورية غير مضرة والحكومة ستنفذ قرارها

الجراح: شبكة التوتر العالي في المنصورية غير مضرة والحكومة ستنفذ قرارهاRead this story in English
أكد وزير الاعلام جمال الجراح أن مد شبكة التوتر العالي في المنصورية لا تضر بصحة الاهالي، مشددا على ان مجلس الوزراء سينفذ قراره بمد الشبكة.
وقال الجراح الاربعاء "مجلس الوزراء يؤكد أنه عمليا لا ضرر على الناس جراء وصلة المنصورية التي هي معتمدة في مناطق كثيرة".
وأوضح ان "هناك تقارير من هيئات دولية تؤكد أن المعايير المعتمدة بالمنصورية أعلى من المعايير الأوروبية".
وأكد الجراح ان "القوى الأمنية في المنصورية تنفذ قرار مجلس الوزراء ومن غير المقبول التعدي عليها".
وذكر أن "الدولة عرضت في السابق شراء شقق من يعتبر نفسه متضررا في المنصورية ولم تتلق طلبا واحدا في هذا الاطار".
وتجددت المواجهات لليوم الثاني على التوالي بين قوى الامن وأهالي المنصورية المحتجين على استكمال مد خطوط التوتر العالي في منطقتهم خوفا على صحتهم.
وحصل تدافع وتضارب بين الاهالي والقوى الأمنية بسبب محاولة دخول الأهالي إلى المنطقة التي يعمل فيها عمال وزارة الطاقة.
In that case I suggest and recommend that such a pylon be set up next to minister jarrah’s home and over his land, because as we know the property value will dive. And yes, numerous studies demonstrate that these power lines do represent a serious health hazard.
Jarrah: High-Voltage Power Lines Above Mansourieh Have No Health Risks
Ok ok we'll take your word for it.