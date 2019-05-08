البطرك صفير بوضع صحي دقيق والراعي يرجىء زيارته الى أفريقيا

أرجأ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زيارته الى أبرشية سيدة البشارة في أفريقيا للبقاء الى جانب البطريرك السابق مار نصر الله بطرس صفير الذي يعاني من وضع صحي دقيق.

وصدر عن المكتب الاعلامي في بكركي بيانا جاء فيه "أرجأ صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي زيارته الى أبرشية سيدة البشارة في أفريقيا، والتي كانت مقررة من 9 حتى 21 ايار، وذلك رغبةً منه بالبقاء الى جانب صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير في وضعه الصحي الدقيق، سائلا الله ان يمده بالصحة والراحة ومتمنيا على المؤمنين مشاركته برفع الصلوات على هذه النية".

واذ توجه بالشكر الى راعي ابرشية سيدة البشارة في افريقيا والى الكهنة والمؤمنين ابناء الرعية على التحضيرات والإستعداد لإستقباله والوفد المرافق تمنى غبطته ان تتم هذه الزيارة قريبا وفي ظروف مؤاتية يتمكن فيها من لقاء ابنائه في افريقيا".