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البطرك صفير بوضع صحي دقيق والراعي يرجىء زيارته الى أفريقيا

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من Naharnet Newsdesk 17:07 ,2019 أيار 08
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أرجأ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زيارته الى أبرشية سيدة البشارة في أفريقيا للبقاء الى جانب البطريرك السابق مار نصر الله بطرس صفير الذي يعاني من وضع صحي دقيق.

وصدر عن المكتب الاعلامي في بكركي بيانا جاء فيه "أرجأ صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي زيارته الى أبرشية سيدة البشارة في أفريقيا، والتي كانت مقررة من 9 حتى 21 ايار، وذلك رغبةً منه بالبقاء الى جانب صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير في وضعه الصحي الدقيق، سائلا الله ان يمده بالصحة والراحة ومتمنيا على المؤمنين مشاركته برفع الصلوات على هذه النية".

واذ توجه بالشكر الى راعي ابرشية سيدة البشارة في افريقيا والى الكهنة والمؤمنين ابناء الرعية على التحضيرات والإستعداد لإستقباله والوفد المرافق تمنى غبطته ان تتم هذه الزيارة قريبا وفي ظروف مؤاتية يتمكن فيها من لقاء ابنائه في افريقيا".

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 6
Thumb s.o.s 17:38 ,2019 أيار 08

What a sad moment, he was the patriarch of all Lebanese unlike the current one.

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Thumb blablablablabla 18:59 ,2019 أيار 08

That's why Jouzou , your hero, called to beheade all christians during the civil war?

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Missing keserwaniaseel 21:01 ,2019 أيار 08

how is dearborn?

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Thumb blablablablabla 21:17 ,2019 أيار 08

how how are Raqqa or bora bora caves ?

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Thumb whyaskwhy 21:04 ,2019 أيار 08

RIP he was one of the better pontifs, but since he was not willing to obey Syria he was pushed aside many a time...

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Thumb blablablablabla 21:27 ,2019 أيار 08

he sold lebanon to syria by accepting Taef deal in 88
oh yah he was just making everything for his protégé Samir Geagea the fool

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