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جنبلاط: هل عدنا الى زمن الوصاية؟

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من Naharnet Newsdesk 11:15 ,2019 أيار 09
W460

انتقد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط قيام جهاز امن الدولة بمداهمة مكاتب صحيفة "الاخبار"، سائلا ما إذا كان لبنان قد عاد الى زمن الوصاية.

وسأل جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” الخميس "هل صحيح ان دورية من امن الدولة اتت لمداهمة مكاتب الاخبار"؟ هل عدنا الى ايام المكتب الثاني، واليوم اصبح في لبنان ثاني وثالث ورابع. هل عدنا الى عهد الوصاية؟”.

وأضاف "كيف يمكن القبول باستباحة الصحافة، وغدا كل الحريات الفردية والشخصية"، سائلا أيضا عن "موقف الاحزاب وكبار الساسة والمدافعين عن الحريات؟".

لبنانوليد جنبلاط
التعليقات 2
Thumb galaxy 14:52 ,2019 أيار 09

Come on go discuss it with your ally the iranian resistance and complain.

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Thumb s.o.s 15:10 ,2019 أيار 09

At an iftar banquet.... with him, Saad and the terrorists of course.

Someone must stop Bassil once and for all, he’s a danger for democracy and freedom of speech.

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