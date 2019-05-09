جنبلاط: هل عدنا الى زمن الوصاية؟

انتقد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط قيام جهاز امن الدولة بمداهمة مكاتب صحيفة "الاخبار"، سائلا ما إذا كان لبنان قد عاد الى زمن الوصاية.

وسأل جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” الخميس "هل صحيح ان دورية من امن الدولة اتت لمداهمة مكاتب الاخبار"؟ هل عدنا الى ايام المكتب الثاني، واليوم اصبح في لبنان ثاني وثالث ورابع. هل عدنا الى عهد الوصاية؟”.

وأضاف "كيف يمكن القبول باستباحة الصحافة، وغدا كل الحريات الفردية والشخصية"، سائلا أيضا عن "موقف الاحزاب وكبار الساسة والمدافعين عن الحريات؟".