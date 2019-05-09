أهالي المنصورية يواصلون لليوم الثالث على التوالي احتجاجهم على شبكة التوتر العالي

يواصل أهالي المنصورية - عين سعادة اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي رفضا لمد خطوط التوتر العالي في المنطقة.

وافترش المعتصمون الأرض قاطعين الطريق من جهة والقوى الأمنية من الجهة المقابلة في وقت تقوم الفرق الفنية بأعمالها.

ويجري تدافع بين القوى الامنية والاهالي المحتجين.

على الأثر، غرد النائب الياس حنكش على حسابه على "تويتر":"رغم كل مساعي البطريرك للتهدئة وإظهار حسن نية من قبل السكان والأهالي وقبل إجتماعنا ببضع ساعات مع الوزيرة بستاني في بكركي، يغدرون مجدداً ويقتحمون أرض كنيسة سانت تيريز ويقفلون كل الطرقات المؤدية".

بالتزامن مع ذلك، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، النائب ابراهيم كنعان لمناقشة موضوع المنصورية.

وامس الاربعاء، استقبل الراعي وزير الدفاع الياس بو صعب ووزيرة الطاقة ندى البستاني التي اكدت ان مد خطوط التوتر العالي تحت الارض أكثر خطرا من مدها فوق الارض، ومشددة على أن لا يوجد اي ضرر صحي للشبكة على صحة الاهالي.