كنعان من بكركي: لطرح حلول تطمئن أهالي المنصورية

دعا النائب ابراهيم كنعان الى طرح حلول تطمئن أهالي المنصورية المحتجين على مد شبكة التوتر العالي في منطقتهم.

وقال كنعان بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي صباح الخميس "هناك مشكلة في المنصورية يجب حلها وطرح الحلول التي تطمئن الناس".

واكد أن "وزارة الطاقة تسعى لذلك والمطلوب النظر الى المسألة انسانيا مع أهمية ربط الكهرباء".

وأضاف "الافكار باتت في عهدة سيدنا واتحفظ عن ذكرها راهنا وستطرح في الاجتماع الذي سيعقد بعد قليل ويجب اخذ العلم والقانون وحق الاهالي بمعالجة تأخذ في الاعتبار هواجسهم".

ولفت كنعان الى أن "الاجهزة الامنية والقضائية تنفذ قرارا سياسيا ونأمل ان تثمر اللقاءات والاتصالات في سحب التشنج"، مؤكدا ان "المسألة ليست انتخابية بالنسبة لي في متابعتي لملف التوتر العالي منذ العام 2005 واذا كان من احد يتعاطى انتخابيا فليس انا ولا الجهة التي امثلها ولا اتهم احدا".