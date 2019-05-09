عون يسلّم السفيرة الأميركية أفكاراً لآلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون سفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، وجرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والعلاقات اللبنانية الاميركية.

وسلم الرئيس عون ريتشارد أفكارا لآلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

كذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ريتشارد، وعرض معها للاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

واكد بري "موقف رئيس الجمهورية، وان الموقف موحد بين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة".