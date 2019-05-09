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عون يسلّم السفيرة الأميركية أفكاراً لآلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

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من Naharnet Newsdesk 12:30 ,2019 أيار 09
W460

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون سفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، وجرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والعلاقات اللبنانية الاميركية.

وسلم الرئيس عون ريتشارد أفكارا لآلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

كذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ريتشارد، وعرض معها للاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

واكد بري "موقف رئيس الجمهورية، وان الموقف موحد بين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة".

لبنان
التعليقات 2
Missing phillipo 16:15 ,2019 أيار 09

How about this for a proposal for the demarcation.
Sit down and talk with Israel on the matter.

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Thumb s.o.s 16:59 ,2019 أيار 09

one can't sit with natanyahu, he's an animal. when the next israeli political generation emerges, maybe your wish will be granted.

in the mean time, it's much more urgent to demarcate properly our terrestrial border with Syria.

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